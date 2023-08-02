الولايات المتحدة تضغط على دواسة بنزين التقارب السعودي الإسرائيلي

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، عن محاولة أمريكية لتوسيع اتفاقات إبراهيم بما يستفز إيران.

وجاء في المقال: أعلنت الحكومة الإسرائيلية أنها "أقرب من أي وقت مضى إلى إبرام اتفاق سلام مع السعودية". جاءت هذه التقويمات على خلفية محاولات إدارة جوزيف بايدن تسريع عملية المصالحة.

بالإضافة إلى ذلك، فإن الجانب السعودي نفسه مهتم أيضًا بالسلام، وفقًا لإسرائيل. وبحسب معطيات غير رسمية، كجزء من محادثات التطبيع، تطالب المملكة الولايات المتحدة بتنازلات من شأنها أن تصبح حافزًا لها وتعوض عن إهمال إدارة بايدن. من بين المطالب المساعدة في تطوير برنامج نووي مدني من شأنه أن يزود السعودية بدورة وقود خاصة بها. حتى الآن، كان يظن أن الولايات المتحدة لن تُقدم على قبول هذه النقطة الأخيرة.

شيء ما تغير، على ما يبدو، في موقف اسرائيل. وتعليقًا على الموضوع، أوضح رئيس مجلس الأمن القومي، تساحي هنغبي، في حديث إذاعي، أن بلاده ليست ضد فكرة السماح للرياض بالحصول على مفاعل نووي لأغراض مدنية.

وفي مذكرة سياسية صدرت في فبراير عن مركز ستيمسون قيل إن ظاهرة اتفاقيات إبراهيم نفسها كان لها تأثير كبير في التفكير الاستراتيجي الإيراني. كان هذا، وفقًا للخبراء، أحد العوامل التي دفعت طهران، خلال العام الماضي، للمراهنة على التقارب مع موسكو في عدد من المجالات. وجاء في الخلاصة: "إيران تسعى للتغلب على الخلل في التوازن الناجم عن النظام العربي الإسرائيلي الأمريكي الناشئ، من خلال الحصول على أسلحة جديدة، مثل الصواريخ فرط الصوتية ومقاتلات Su-35". و"تحاول إيران أيضًا زيادة" عمقها الاستراتيجي "من خلال توسيع نفوذها في مناطق قريبة جغرافيًا من الولايات المتحدة، مثل أمريكا اللاتينية".

من هذا المنطق، يمكن افتراض أن طهران سترد على الصفقة الإسرائيلية السعودية المتوقعة من خلال تعميق تحالفات تتحدى التكتلات الغربية.

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