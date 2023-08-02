اذا غادرت الشركات الغربية النيجر فمَن سيجني أكبر الفوائد؟

كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، عن حاجة روسيا إلى مراقبة تطورات الوضع في النيجر بهدوء وتوخي الحذر قبل القيام بأي خطوة.

وجاء في المقال: أعلنت بوركينا فاسو ومالي أن التدخل في النيجر سيُعدّ بمثابة إعلان حرب على البلدين. كما أعلنتا عن استعدادهما للانسحاب من المجموعة الاقتصادية لدول غرب إفريقيا في حال التدخل في شؤون أحد الجيران.

وفي الصدد، قال مدير معهد آسيا وإفريقيا في جامعة موسكو الحكومية، أليكسي ماسلوف: "من الواضح أن الانقلاب العسكري في النيجر لم يُعدّ بصورة جيدة. فقادة التمرد لا يعرفون حتى النهاية ما يجب عليهم فعله، لأن كل إجراء جديد يؤدي فقط إلى تفاقم الوضع. لن أفاجأ إذا تحول الوضع في النهاية إلى حرب أهلية".

"لعديد الدول مصالح في النيجر. كانت هذه الدولة واحدة من آخر معاقل الإمبراطورية الاستعمارية الفرنسية السابقة. وقد عملت الولايات المتحدة وإيطاليا بنشاط مع حكومة نيامي السابقة، ولهما مصلحة أيضًا في الحفاظ على القيادة الرسمية".

و "في الوقت نفسه، تحافظ الصين، التي تستثمر بنشاط في صناعة التعدين والنفط في النيجر، على صمتها حتى الآن ولا تُظهر تفضيلاتها لحكومة البلاد. لكن يجب على المرء أن يفهم أن الانقلابات الأخيرة في غرب إفريقيا نُفِّذت في دول للصين نفوذ قوي فيها. بالإضافة إلى ذلك، إذا غادرت الشركات الغربية نيامي، فستحصل بكين على أربح العقود".

"تنقسم الدول الإفريقية إلى معسكرين حيال الوضع. فالحكومات الموالية للغرب دعمت سلطات النيجر القديمة؛ وأولئك الذين يعملون بشكل وثيق مع الصين يقفون إلى جانب المتمردين. لكن على الرغم من التصريحات الصاخبة، سينتظر الجميع ردة فعل الرعاة قبل اتخاذ أي إجراء حقيقي".

"أما بالنسبة لروسيا، فعلى موسكو الآن أن تراقب عن كثب تطورات الوضع وأن تتصرف بحذر. يمكن لروسيا التعاون مع أي حكومة في النيجر. السلطات الجديدة في البلاد، في وضع حرج إلى حد ما. إذا دعمناهم بشكل واضح، فعندها نجازف بفقدان فرصة التعاون مع نيامي، إذا خسروا".

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