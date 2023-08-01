مياه مفاعل فوكوشيما سوف تُصرف في المحيط طوال 30 عاما

تحت العنوان أعلاه، كتب يوري بانييف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد اليابان لتصريف مياه مفاعل فوكوشيما النووي المتضرر في المحيط الهادئ.

وجاء في المقال: على الرغم من احتجاجات واعتراضات عدد من الدول والمنظمات، إلا أن اليابان لا تتخلى عن نيتها صرف المياه التي استخدمتها في تبريد مفاعلات محطة فوكوشيما للطاقة النووية المتضررة من الزلزال والتسونامي في العام 2011. تم تحديد موعد التصريف الأول في الصيف، والذي لم يتبق منه سوى شهر واحد، وسوف يستغرق البرنامج بأكمله ثلاثة عقود. وأكدت السفارة اليابانية في موسكو، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا" أن تصريف المياه العادمة "سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على الناس والبيئة".

في أوائل يوليو، رأت الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن خطط شركة طوكيو للطاقة الكهربائية (تيبكو) لتصريف المياه الملوثة بنظير تريتيوم المشع في المحيط الهادئ، والتي لم يعد من الممكن تخزينها في موقع محطة الطاقة النووية، آمنة. وكما أكد المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل غروسي، فإن "تصريف المياه سيكون له تأثير إشعاعي ضئيل على السكان والبيئة". وسبق لحكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية الموافقة على خطة هيئة الرقابة النووية اليابانية لإطلاق المياه.

ولكن، على الرغم من خلاصة الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتأكيدات الحكومة اليابانية، فإن الصين ما زالت تدين تصريف النفايات المقرر. كما أعلنت حكومة جمهورية كوريا إن إطلاق المياه سيشكل "تهديدًا خطيرًا" للحياة البحرية.

الخوف من النشاط الإشعاعي يمكن أن يدفع المستهلكين إلى التخلي عن الأسماك التي يجري صيدها في المنطقة لعدة عقود.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب