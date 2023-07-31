تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور جدانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول دور فاغنر في إفشال خطط وارسو العدوانية.

وجاء في المقال: أعلن رئيس الوزراء البولندي ماتيوش مورافيتسكي عن ظهور مئات من مقاتلي فاغنر عند الحدود مع بيلاروس. ووفقا له، فإن المنطقة المتاخمة لممر سوالكي، بين بولندا وليتوانيا، أصبحت موضع تركيزهم. وقال رئيس الحزب الحاكم البولندي، ياروسلاف كاتشينسكي، إن هدف فاغنر هو خلق أوضاع متأزمة تستهدف بولندا. وردًا على ذلك، يُزعم أن وارسو تعمل على تقوية الجيش.

حول القلق الغريب الذي تعبّر عنه وارسو، تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع الباحث السياسي البيلاروسي أليكسي زيرمانت، فقال:

ليس لدى بولندا أي سبب للخوف من وجود مقاتلي فاغنر على حدودها. ليس لدينا أي خطط للهجوم، واحتلال أراض بولندية. لكن قد يكون خوف البولنديين على خططهم. كانوا يأملون في بناء جيش يتفوق في القوة على الجيش البيلاروسي. بطبيعة الحال، فإن ظهور الفاغنريين يفسد خططهم، لأنهم لن يتمكنوا من شن حرب خاطفة وهجوم مفاجئ.

هل سيستمر الوضع في التدهور؟

سيزيد البولنديون من وجودهم العسكري على الحدود مع بيلاروس، مع فاغنر أم من دونها. لم نصل بعد إلى النقطة التي يفهم فيها الطرفان أنه لا يجوز بلوغ أعلى درجات التصعيد. يعتمد الكثير على قرارات النخب البولندية. الآن، يتطلعون نحو غرب أوكرانيا. بالنسبة لنا، هذا يعني زيادة في درجة التصعيد. بالنسبة لبيلاروس، يعد هذا تهديدًا أساسيًا إذا سيطر البولنديون على غرب أوكرانيا. هذا تهديد لوجود الدولة. يجري إعداد القرارات على الجانبين الروسي والبيلاروسي. لم نتجاوز بعد الخط الذي سينخفض بعده مستوى التصعيد. على العكس من ذلك، سوف يرتفع حتى يبلغ نقطة معينة. أمّا ما سيحدث بعد ذلك، فسيظهره المستقبل.

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