تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول المشاكل الكارثية التي يعانيها الجيش الأوكراني.

وجاء في المقال: تحدث عدد من وسائل الإعلام الأمريكية الكبرى، بالتزامن، نقلاً عن مصادر في البنتاغون، عن بداية المرحلة الرئيسية من هجوم القوات المسلحة الأوكرانية. هذا أمر جلي: من الواضح من يعطي الأوامر لكييف لمواصلة الهجوم الكارثي، الذي قتل فيه أكثر من 26000 جندي أوكراني منذ 4 يونيو.

لقد ذكرت مصادر البنتاغون الاتجاه الرئيس للهجوم، وهو زابوروجيه، وصولا إلى شبه جزيرة القرم وبحر آزوف، وذكرت أن أوكرانيا زجت جميع الاحتياطيات المتبقية لديها في المعركة.

ووفقًا للخبير العسكري، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، من وجهة نظر العلوم العسكرية، لا تملك القوات المسلحة الأوكرانية القدرة على تنفيذ عمليات عسكرية واسعة النطاق، فقال:

أجل، لا يزال لديهم قوة بشرية. ووفقا لبعض التقارير هناك نحو 15 لواء لم يشارك حتى الآن، كل لواء يتألف من 3 إلى 4 آلاف جندي. فكما ترون، هناك بشر. لكن هناك مشكلة أخرى نشأت، خلال المرحلة الأولى مما سمي بالهجوم المضاد، فقد خسروا عمليا خمس الأسلحة التي زودهم بها الناتو، بما في ذلك دبابات ليوبارد الثقيلة ومدافع الهاوتزر. بالإضافة إلى ذلك، دمروا عمليا احتياطات الذخيرة.

أظن بأنه سيتعين عليهم، في غضون أسبوع ونصف أو أسبوعين على الأكثر، الاستسلام أو البحث من جديد عن دبابات في مكان ما. فلا أفق للقوات المسلحة الأوكرانية كما يبدو.

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