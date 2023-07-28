تغيير النظام في النيجر يمكن أن يؤدي إلى التقارب مع روسيا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيليا أبراموف، في "فزغلياد"، حول إمكانية خسارة فرنسا نفوذها في النيجر وتحسن علاقة البلاد مع روسيا.

وجاء في المقال: أعلن العسكريون في النيجر، عبر التلفزيون الوطني، إقالة رئيس الجمهورية محمد بازوم، وإغلاق حدود البلاد.

وفي الصدد، قالت المحللة في معهد إفريقيا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، تمارا أندريفا، إن "التوترات بين الحكومة والجيش موجودة في الحياة السياسية في النيجر منذ فترة طويلة".

وأضافت: "لقد شكلت الانقلابات الناجحة في مالي وبوركينا فاسو سوابق أثرت في الأحداث الجارية. في المثلث الاستراتيجي بالنسبة لفرنسا والمكون من هذه البلدان الثلاثة، كانت نيامي آخر من بقي حاكمها مدنيًا. وواصل رئيس الجمهورية بازوم سياسة سلفه الموالية للغرب".

"قد حولت الأحداث في الدول المجاورة للنيجر البلاد إلى أحد الأماكن المفصلية لفرنسا في منطقة الساحل. على وجه الخصوص، بسبب وجود قاعدة جوية ووحدة عسكرية هناك. الانقلاب، قد يغير العلاقة بين نيامي وباريس، على غرار ما حدث في مالي وبوركينا فاسو".

"إذا وصل العسكريون إلى السلطة، يجب أن نتوقع تقاربًا بين نيامي وموسكو، بسبب فقدان باريس موقعها. على سبيل المثال، تتحدث مالي وبوركينا فاسو بشكل إيجابي عن التعاون مع بلدنا، وهما حاضرتان في القمة الروسية الإفريقية ممثلتين بأعلى مستوى".

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