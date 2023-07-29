تحت العنوان أعلاه، كتب رفائيل فخرالدينوف، في "فزغلياد"، حول استخدام الديمقراطيين سكان الكواكب الأخرى لمساعدة بايدن على البقاء في الحكم.

وجاء في المقال: عاد الجدل حول الأجسام الطائرة المجهولة إلى الظهور في الولايات المتحدة. تُعقد جلسات استماع حول ذلك في الكونغرس، وقد اتُهم بعض المسؤولين الحكوميين بإخفاء بيانات حول كائنات الفضاء. في السابق، جرى طرح هذا الموضوع بجدية في العام 2016 في مقر حملة هيلاري كلينتون.

وفي الصدد، قال كبير الباحثين في معهد الولايات المتحدة وكندا التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير فاسيليف: "في العام 2016، ناقش طاقم حملة هيلاري كلينتون خلق حالة طوارئ، إذا لم تسر الأمور كما ينبغي. كان أحد السيناريوهات كالتالي: الإعلان رسميًا عن تهديد الولايات المتحدة بهجوم جسم غامض وإلغاء الانتخابات. جرى ذلك كله بدعم من إدارة أوباما من أجل إبقاء الديمقراطيين في السلطة".

"هذا ما جرى تداوله في أوساط المتنبئين بالمستقبل والمنجمين، ثم جرى الحديث عنه في منصات مفتوحة، ولكن لم يتم تفنيده ونفيه. علاوة على ذلك، وعدت كلينتون نفسها بأنها إذا أصبحت رئيسة للدولة، فسوف تنشر جميع المعلومات المعروفة للسلطات الأمريكية حول الأجسام الطائرة المجهولة. وقد استخدمت (كلينتون) هذا الموضوع على أكمل وجه".

"أما بالنسبة لبايدن، فإن وضعه قبل انتخابات 2024 أضعف بكثير من موقف كلينتون في العام 2016. لذلك، من الممكن أن يجري النظر، مرة أخرى، في الخيار الموصوف أعلاه بإعلان حالة طوارئ من قبل البيت الأبيض. وبالتالي، فإن جلسات الاستماع في الكونغرس مصممة لإضفاء الشرعية والمصداقية على قصة الأجسام الطائرة المجهولة في نظر الجمهور الأمريكي".

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