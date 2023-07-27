قصف الموانئ على نهر الدانوب يقطع إيصال الأسلحة إلى أوكرانيا

تحت العنوان أعلاه، كتب فيكتور جدانوف، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول نجاح الضربات الروسية في إيقاف شحنات الأسلحة إلى أوكرانيا.

وجاء في المقال: لأول مرة منذ بداية العملية العسكرية الخاصة، شنت روسيا ضربات بطائرات مسيرة من طراز Geran على مينائي ريني وإسماعيل الواقعين في أقصى غرب أوكرانيا على نهر الدانوب. شلت هذه العملية الناجحة ضد البنية التحتية للموانئ حركة سفن الشحن على طول النهر. الآن، لا تستطيع المحطات استقبال الشحنات وإفراغها، والسفن نفسها مضطرة للوقوف في وضع انتظار على طول الضفة.

منعت الهجمات على البنية التحتية للموانئ عمل 50 سفينة شحن كانت راسية في نهر الدانوب بين أوكرانيا ورومانيا.

وفي الصدد، قال المحلل السياسي فاسيلي ستوياكين، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس": "نفذت الضربات، أولا، بهدف قطع الإمدادات العسكرية؛ وثانيا، لقطع شحنات الحبوب المحتملة عبر موانئ الدانوب، لمنع استمرار صفقة الحبوب من جانب واحد عبر النهر. في السابق، كانت هذه الموانئ تحت حماية صفقة الحبوب، أما الآن فلم تعد تحت هذه الحماية، لذا فهي تتعرض للقصف".

ووفقًا لستوياكين، لا يزال من الصعب تقويم المدى الحقيقي للضرر، فقال: "نعلم أن الضربات أصابت أهدافها، لكن من غير المعروف حجم الشحنات العسكرية التي كانت في هذه الموانئ. ستكون هناك عواقب لعرقلة عمل الموانئ بالتأكيد، ولكن الآن حتى هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة الأوكرانية لا تعرف جيدًا ما الذي سيؤدي إليه هذا حقًا. يذكرنا الوضع بأحداث الخريف الماضي، عندما بدأت الضربات على البنية التحتية للطاقة. لقد توقف توجيه الضربات لأهداف كهذه منذ فترة طويلة، ومع ذلك فالأعطال في محطات الطاقة مستمرة حتى يومنا هذا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب