تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استعداد أوكراني لمهاجمة محطة زابوروجيه للطاقة النووية وجهوزية روسية لإبطال الهجوم.

وجاء في المقال: وفقًا للخبراء العسكريين، قد تقتحم وحدات من قوات العمليات الخاصة التابعة للجيش الأوكراني في المستقبل القريب محطة الطاقة النووية في زابوروجيه. يجري تدريب المجموعات الهجومية على قدم وساق، في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية. هناك أيضًا مدربون متخصصون في أعمال التخريب من الاستخبارات الجوية البريطانية الخاصة (SAS).

وفي الصدد، قال رئيس قسم التحليل السياسي والعمليات الاجتماعية والنفسية بجامعة بليخانوف الروسية للاقتصاد، العقيد الاحتياطي أندريه كوشكينين:

محطة زابوروجيه للطاقة النووية منشأة استراتيجية مهمة للغاية، يركز عليها رئيس أوكرانيا زيلينسكي الآن. الأهم، بالنسبة له، أولاً وقبل كل شيء، المكون السياسي والإعلامي. هو يدرك أن هذا ابتزاز دولة نووي، وأن الدول الأوروبية المجاورة تخشى ذلك. يحتاج زيلينسكي بشدة إلى تحقيق "نصر" ما على الأقل، من شأنه أن يعوض فشل الهجوم المضاد. الآن، تحاول القوات المسلحة الأوكرانية، مع البريطانيين، إيجاد نقاط حرجة من أجل توجيه ضربة ملموسة لمحطة الطاقة النووية في زابوروجيه. لذلك، يتدربون في محطة خميلنيتسكي للطاقة النووية. يجري التحضير لاستفزاز خطير قد يؤدي إلى كارثة نووية. وسوف يحمّلون روسيا المسؤولية.

ووفقًا للعقيد كوشكين، يتفهم فريقنا الخطورة الشديدة للّعبة التي بدأها زيلينسكي ورعاته الغربيون.

كما ندرس جميع الخيارات التي من شأنها أن تضمن إبطال أي هجوم من القوات المسلحة الأوكرانية. ليس فقط هم يتدربون في خميلنيتسكي، بل نحن نستعد أيضا.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب