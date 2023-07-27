تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد" عن محاولة البحث عمن يتحمل مسؤولية فشل الهجوم الأوكراني المضاد.

وجاء في المقال: أعد ممثلو البوندسفير تقريرًا موسوم بعبارة "للاستخدام الرسمي فقط"، ينص على أن القوات المسلحة الأوكرانية لا تنفذ بشكل جيد المهارات القتالية التي اكتسبتها أثناء التدريب في الغرب. هذا ما كتبته صحيفة بيلد الألمانية.

وفي الصدد، قال الباحث السياسي الألماني ألكسندر راهر: "في ألمانيا، يبحثون عن أسباب وتفسيرات عدم تحقيق الهجوم المضاد الأوكراني نجاحات واضحة حتى الآن. وبالطبع، برلين تحاول تحديد المذنبين. كان الجميع مقتنعين بشدة بأن أسلحة الناتو ستساعد القوات المسلحة الأوكرانية على النصر بحلول الصيف. كما نرى، لم يتحقق ذلك".

"في الوقت نفسه، لدى الأوكرانيين أنفسهم أسئلة كبيرة للجيش الألماني. على وجه الخصوص، يشتكون من نهج الجيش الألماني القديم في التدريب. وكذلك حقيقة أنه، على سبيل المثال، لا يسمح لهم بالتدريب على استخدام الطائرات المسيرة. فلاستخدامها، تحتاج إلى إذن خاص من السلطات المحلية، والبيروقراطية هنا خرقاء للغاية".

وختم راهر بالقول: "ومع ذلك، أظن أن ألمانيا ودول أوروبا الشرقية ستستمر في تدريب الجنود الأوكرانيين على أراضيها. برلين، بشكل عام، قبلت إلى حد كبير وجهة نظر بولندا ودول البلطيق بأن أوكرانيا هي رأس جسر ضد روسيا، ما يعني أن الأوكرانيين بحاجة إلى الدعم في كل شيء. طالما أن هناك أسلحة، فهم على استعداد لتزويدهم بها".

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