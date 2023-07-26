تحت العنوان أعلاه، كتب غينادي بيتروف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استعداد روسيا لتزويد الدول الإفريقية بالحبوب، بما يغنيها عن الصفقة التي كان الغرب يحرمها من فوائدها.

وجاء في المقال: في مقاله الأخير، أكد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين للدول الإفريقية أن الحبوب الروسية يمكن أن تغنيهم عن الحبوب الأوكرانية، التي كانت تصل سابقًا عبر البحر الأسود. الغرب، بدوره، يعتزم إثبات العكس. سيصبح موضوع أزمة الغذاء، التي قد تنشأ، بحسب واشنطن وبروكسل، في إفريقيا بسبب انسحاب روسيا من صفقة الحبوب، قضية رئيسية في اجتماع مجلس أوكرانيا- الناتو، الذي سيعقد في 26 يوليو. تقدم كييف خيارات متنوعة لمواصلة إمدادات الحبوب عبر البحر الأسود. أمام الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي خياران، أحدهما تجديد صفقة إمدادات الحبوب عن طريق المياه، بعد استيفاء الشروط الروسية.

يريد الغرب أيضًا أن يعمل لحماية إفريقيا، لكن من روسيا. فوفقًا لما نقلت صحيفة فاينانشيال تايمز عن مصادرها، حاولت الولايات المتحدة إقناع رؤساء الدول الإفريقية بعدم الذهاب إلى سان بطرسبورغ وإدانة انسحاب روسيا من صفقة الحبوب. ومع ذلك، بحسب الصحيفة، هذه الجهود باءت بالفشل. فممثلو جنوب إفريقيا سيزورون روسيا، على الرغم من أن وزارة العدل هناك طلبت تنفيذ مذكرة التوقيف بحق الزعيم الروسي إذا وصل إلى جوهانسبرج في أغسطس لحضور اجتماع رؤساء دول بريكس. لا يزال التشكيلة الدقيقة للمشاركين في أنشطة سان بطرسبورغ غير معروف. لكن القمة الروسية الإفريقية الأولى، التي عُقدت في العام 2019 جمعت قادة 43 دولة أفريقية. الآن، في أقل تقدير، لن يكون عددهم أقل من ذلك.

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