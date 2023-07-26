إفريقيا تتابع بانتباه المواجهة بين روسيا والغرب

تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول وقوف روسيا مع الدول الإفريقية في صراعها ضد الاستعمار الغربي الجديد.

وجاء في المقال: تستضيف مدينة سان بطرسبورغ، في 27 و28 يوليو، القمة الروسية الإفريقية الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الروسي الإفريقي. وسيحضر القمة الرئيس فلاديمير بوتين.

عشية هذا الحدث، نشر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، على موقع الكرملين على الإنترنت، مقالاً بعنوان "روسيا وإفريقيا: توحيد القوى من أجل السلام والتقدم ومستقبل ناجح".

وفي الصدد، قال مدير مركز دراسات النخبة السياسية بمعهد موسكو الحكومي للعلاقات الدولية، يفغيني مينتشينكو: "اليوم، تراقب جميع دول المنطقة الإفريقية، عن كثب، المواجهة بين روسيا والغرب، وكذلك سلوك الدول الأخرى التي لا تدخل في هذا الصراع علانية، ولكنها تقع في مكان ما قريب".

"يأمل الأفارقة في جني فوائد من ذلك. علاوة على ذلك، هناك عطالة جدية، من بين من يعالجونها فلاديمير بوتين، ناجمة عن الإرث السوفيتي وروسيا كخليفة لاتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفياتية. وبلادنا، تعلن موقفها الداعم لهم في صراعهم ضد الاستعمار الجديد".

و"بهذا المعنى، فإن للمنطقة الإفريقية مصلحة في روسيا، من ناحية، كزعيمة أيديولوجية للعالم الجديد متعدد الأقطاب، ومدافعة عن الدول الإفريقية في المنظمات الدولية؛ ومن ناحية أخرى، كشريك إنساني واقتصادي. صفقة الحبوب تشكل لحظة مفصلية".

و"يقول خصومنا إن الخروج منها يشكل ضربة للدول الإفريقية. وقد أولى فلاديمير بوتين كثيرا من الاهتمام لهذا الجانب في مقالته وأشار إلى أن الصفقة لم تجلب أي فوائد للبلدان الإفريقية. وفي الوقت نفسه، شدد على أن روسيا مستعدة لمساعدة المنطقة بالأغذية والأسمدة، سواء على أساس الاسترداد أو عدم السداد".

"أما بالنسبة للعلاقات الروسية الإفريقية، فلدى جميع الأطراف رغبة في التعاون. لذلك، في القمة والمنتدى الاقتصادي الروسي الإفريقي المرتقبين، أتوقع مقترحات ملموسة واتفاقيات وتعاونا".

وتوقع مينتشينكو مستوى مرتفعا لتمثيل البلدان الإفريقية هناك.

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