تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ما سيقوم به أسطول البحر الأسود الروسي لمواجهة السفن التي قد تقصد أوكرانيا.

وجاء في المقال: كل يوم، تزداد حدة الوضع في البحر الأسود، بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم وانسحاب روسيا من صفقة الحبوب. في مساء 19 يوليو، أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن عددًا من مناطق البحر الأسود باتت غير آمنة للملاحة، وأن السفن القادمة إلى الموانئ الأوكرانية ستعامل على أنها ناقلة محتملة لشحنات عسكرية ومشاركة في النزاع.

وفي الصدد، أوضح العقيد البحري الاحتياطي فاسيلي دانديكين، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس" كيف سيتصرف أسطولنا (الروسي) في البحر الأسود في حال ظهور سفينة أجنبية قبالة سواحل أوكرانيا.

فوفقًا له، لن تتمكن سفن الدول غير المطلة على البحر الأسود من عبوره. وقد لعبت تركيا دورًا مهمًا في ذلك. وقال: "تركيا، أغلقت المضيق أمامنا وأمام حلف شمال الأطلسي. بالإضافة إلى ذلك، فمن أهم النقاط: أعلنت تركيا أنها لن ترافق السفن المحملة بالحبوب، بناء على طلب أوكرانيا. وهذا أمر شديد الأهمية.

كانت أوكرانيا تعول على أنقرة، لذلك من المرجح أن تكون هذه صدمة كبيرة لها.

ومع ذلك، إذا اكتشفنا سفينة أجنبية في البحر الأسود، تبدو متجهة إلى الموانئ الأوكرانية، فماذا سنفعل بها؟

نقوم بتفتيشها. لدى أسطول البحر الأسود كل الإمكانيات لفعل ذلك. هذا هو المكان الذي تصبح فيه سفن الدوريات، مثل فاسيلي بيكوف، مطلوبة. لدينا الآن أربع منها، والخامسة على وشك الظهور. إذا وجدنا شيئًا ما، فسنتخذ الإجراء المناسب.

أي أن الحديث لا يدور عن إطلاق النار على الهدف؟

نظريًا سنوقف السفن ونفتشها. ولكن لا يمكن أن تكون هناك حمولة حبوب من حيث المبدأ. وعليه، فإن السؤال الذي يطرح نفسه: إلى أين تتجه هذه السفن ولماذا؟

يبقى لدى أوكرانيا لديها طريق واحد فقط لنقل الشحنات عبر موانئ نهر الدانوب. لكن الكميات ستكون هزيلة، ما يعني أنه في الواقع لن يكون هناك استمرار لصفقة الحبوب.

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب