تحت العنوان أعلاه، كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الورقة الرابحة التي تكسبها موسكو بقصفها الموانئ الأوكرانية.

وجاء في المقال: بعد الهجوم الإرهابي على جسر القرم، واصلت روسيا قصف البنية التحتية في ميناء أوديسا وإيليتشيفسك وأوتشاكوف ونيكولاييف.

يرى أستاذ العلوم السياسية في المدرسة العليا للاقتصاد، مارات بشيروف، أن المهمة الأولى هي منع إمكانية نقل الحبوب. وبحسبه، إذا شنت القوات المسلحة الروسية ضربتين أو ثلاث ضربات صاروخية أخرى، فسيتم تدمير البنية التحتية بالكامل لنقل النفط والحبوب.

لكن هذه الموانئ (الأوكرانية) متعددة الأغراض. تصل إليها خطوط سكك حديدية من المؤسسات الصناعية. وتعد ورش العمل المخصصة لتجهيز الأسماك فيها ذات أهمية خاصة. من الممكن أن تكون هناك زوارق مسيرة جرى تصنيعها، لتخرج عبر ممر الحبوب وتنعطف يسارًا لمهاجمة شبه جزيرة القرم وجسر القرم.

مهمة أخرى تم تحديدها خلال الهجمات على الموانئ في جنوب أوكرانيا، في رأي ضيف الصحيفة، تتمثل في إضعاف جدي لقدرات القوات المسلحة الأوكرانية على مهاجمة جمهورية بريدنيستروفيه المولدوفيه.

أيضًا، قد يكون تصميم الكرملين، الذي صدر عنه الأمر بتدمير البنية التحتية لميناء أوديسا، نذيرًا لتغييرات جدية.

فـ "مسار التفاوض مع الغرب سيتغير. القرار الصعب بتدمير البنية التحتية لميناء أوديسا هو إشارة صريحة إلى إحكام مسار المفاوضات، وإبعاد بعض الرفاق عنه، بمن فيهم رومان أبراموفيتش. النابض ينضغط، ونحن ننتظر".

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