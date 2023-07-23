تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول الحجم الهائل للعتاد الغربي المدمر في أوكرانيا.

وجاء في المقال: أصبح من المعروف أن الدول الغربية سترفض تزويد القوات المسلحة الأوكرانية بمعدات جديدة، فقد اختارت إصلاح المتقادم والمتضرر منها. هذا ما ذكره كاتب العمود في صحيفة بوليتيكو بول ماكليري الأمريكية. وأشار المؤلف إلى تراكم عدد كبير من الأسلحة في أوكرانيا، والمطلوب ضمان عملها بشكل منتظم.

وفي الصدد، قال المحلل العسكري ميخائيل أونوفرينكو: "قامت الدول الغربية في البداية بتزويد القوات المسلحة الأوكرانية بالمعدات مع توقع صيانتها في المستقبل. الدبابات، على سبيل المثال، لا يمكن إصلاحها في أوكرانيا على الإطلاق. لا توجد البنية التحتية اللازمة لذلك. وإرسال نماذج جديدة من الأسلحة غير مربح أيضًا. فمن الأسهل بكثير إرسال عينات قديمة وتجهيزها للعمل حالا".

وأضاف: "ومع ذلك، تبين أن الإصلاح مهمة صعبة: المشكلة الكبرى هي البحث عن جهة جاهزة لتولي الإصلاح. ليس كل الدول الأوروبية لديها المصانع اللازمة لذلك. على حد علمنا، جرى إرسال ليوبارد إلى بولندا، وذهب النموذجان الأمريكي والبريطاني إلى دول البلطيق".

وختم أونوفرينكو بالقول: "مع ذلك، فإن استهلاك عربات الجنود المدرعة والدبابات القتالية في أوكرانيا هائل. تعجز دول أوروبا الشرقية عن إصلاح هذا الحجم الهائل من "الخردة المعدنية" التي تصلها. كان على الدول الغربية أن تستثمر في افتتاح ورش عمل إقليمية جديدة. وهكذا، بدأ تسليح أوكرانيا يكلف واشنطن وبروكسل الكثير".

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