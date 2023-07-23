تتجهان نحو التقارب: إسرائيل والولايات المتحدة تسويان العلاقات بينهما

تحت العنوان أعلاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول دلالات دعوة الرئيس بايدن نتنياهو لزيارة واشنطن.

وجاء في المقال: في 18 يوليو، وصل الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ في زيارة للولايات المتحدة. فقد تدهورت العلاقات بين الدولتين بشكل كبير مؤخرا، لكن البيت الأبيض أوضح أنه لا ينوي الانزلاق إلى تفاقم أكبر مع حليفه الرئيس في الشرق الأوسط. وعشية المحادثات، اتصل الزعيم الأمريكي جوزيف بايدن برئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ودعاه إلى واشنطن.

ويرى دانيلا كريلوف، الباحث في قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية التابع لأكاديمية العلوم الاجتماعية، أن العلاقات بين البلدين تشهد في المرحلة الحالية أزمة جدية، وهي، في بعض القضايا في طريق مسدود. وقال، لـ"إزفيستيا":

" ثمة عاملان يساهمان في ذلك. لقد حافظت إسرائيل طوال تاريخها على سياسة الاستعداد لبذل أقصى ما في وسعها لحماية مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها الاستراتيجية. وسواء أدى ذلك إلى مواجهة مع دول مجاورة أو مع قوى عالمية كبرى، فإن الدولة اليهودية مستعدة لذلك. وأما إذا كان لا بد من حلول وسط، فسيتم التوصل إليها لاحقًا".

العامل الثاني، في رأيه، هو أن "الأمريكيين من الواضح أنهم لا يفهمون كيف يتصرفون بشكل لائق مع دول الشرق"، فـ "المقاربات التي تروج لها واشنطن في العلاقات مع أوروبا، تستخدمها للتواصل مع إسرائيل ودول العالم العربي، ولا سيما دول الخليج العربي. بالإضافة إلى ذلك، فإن الولايات المتحدة ليست مستعدة للتخلي عن فكرة القوة المهيمنة التي تملي على العالم بأسره أن يفعل ما تريد. من الواضح أن هذا النهج لا يعمل في ظروف إعادة هيكلة العالم على أساس متعدد المراكز".

ولا يستبعد كريلوف أن الأمريكيين قد يمارسون الآن بعض الضغط السياسي على إسرائيل، لكنهم في الوقت نفسه يبدون استعدادهم للحوار.

وبرأيه، في الوقت الحاضر، يمكن لإسرائيل أن تقترب أكثر من الولايات المتحدة، لأن ذلك سيكون في مصلحة البلدين.

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