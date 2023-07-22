تحت العنوان أعلاه، كتب يفغيني بوزنياكوف، في "فزغلياد"، حول عبثية طلب زيلينسكي من الغرب إشباع جيش بلاده بوسائط الدفاع الجوي.

وجاء في المقال: قال فلاديمير زيلينسكي إن أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية غير قادرة على التعامل مع الصواريخ الروسية، وطلب أسلحة جديدة من الدول الغربية. جاءت هذه المناشدة بعد سلسلة من الضربات شنتها القوات المسلحة الروسية على مينائي أوديسا ونيكولاييف.

المشاكل التي تعانيها أنظمة الدفاع الجوي الأوكرانية معروفة منذ فترة طويلة.

يتبين من البيانات المسربة من البنتاغون أن ما يقرب من 90٪ من الدفاع الجوي الأوكراني بعيد المدى يتكون من S-300 وBuk. ووفقًا للتقديرات الأمريكية لشهر فبراير، كان من المفترض أن تنتهي قذائف بوك في نهاية مارس؛ وبالنسبة لـ S-300، في بداية مايو. في المتوسط​، أنفقت أوكرانيا، شهريًا، 69 صاروخًا من صواريخ Buk وحوالي 200 صاروخ S-300. مكنت الإمدادات بمنظومات غربية من تقليل معدل إنفاق الذخيرة بطريقة ما، ولكن بدرجة طفيفة.

يرون في مجتمع الخبراء أن مشاكل الدفاع الجوي الأوكراني لا يمكن حلها حتى من خلال زيادة المعروض من الأنظمة الجديدة. بالإضافة إلى ذلك، فإن الوسائط الغربية الموجودة في الخدمة مع العدو هي في الغالب نماذج قديمة غير قادرة على اعتراض الصواريخ المجنحة. يلاحظ الخبراء أيضًا أن الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، في سياق نقص باتريوت وSAMP-T، لن يتمكنا من تزويد أوكرانيا بكميات كافية منها.

وفي الصدد، قال نائب القائد العام السابق لنظام الدفاع الجوي المشترك في رابطة الدول المستقلة، الفريق أيتيتش بيجيف: "إن قيادة القوات المسلحة الأوكرانية لا تدرك جوهر المشكلة الحالية. ما يجعل الدفاع الجوي موثوقًا وقويًا ليس عدد البطاريات، إنما التشبيك بينها وتكاملها. في الوقت الحالي، تفتقر أوكرانيا إلى نظام دفاع موحد يمكن أن يغطي البلاد بأكملها"

وأضاف: "تسليم أنظمة دفاع جوي جديدة لن يصحح الوضع الحالي. لا شك في أن نشر بطاريات جديدة في قطاعات معينة من الجبهة سيساعد بشكل طفيف على تعزيز تلك المنطقة، لكن المستوى العام للأمن في الأراضي التي تسيطر عليها القوات المسلحة الأوكرانية لن يرتفع".

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