أولى نتائج جولة أردوغان الخليجية

كتب أليكسي زيمين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول مليارات من الدولارات قد تتيحها جولة أردوغان الخليجية لتركيا.

وجاء في المقال: دفعت الحاجة إلى حل المشكلات الاقتصادية، أردوغان إلى الذهاب في جولة لمدة ثلاثة أيام إلى الممالك العربية في الخليج، على أمل جذب استثمارات تصل قيمتها إلى عشرات مليارات الدولارات.

الزعيم التركي، لا يخفي الغرض الرئيس من زيارته لثلاث ممالك عربية في وقت واحد.

وفقًا لصحيفة Hürriyet التركية اليومية، خلال اجتماعاته مع زعماء الممالك ونخب الأعمال المحلية، يأمل أردوغان في توقيع اتفاقيات استثمار تزيد قيمتها عن 50 مليار دولار.

وبالفعل، في 18 يوليو، أصبح معروفًا أن السلطات السعودية قررت شراء طائرات تركية مسيّرة من طراز Bayraktar TB2.

الرغبة في بيع طائرات بيرقدار للسعوديين أمر مفهوم. على الرغم من عدم الكشف عن قيمة الصفقة، فمن غير الصعب تقديرها: من المحتمل أن تبلغ، على الأقل، مئات ملايين الدولارات. وسوف يسعد أنقرة إغناء الميزانية بهذا المبلغ الملفت، خاصة إذا كانت ستعمل على تحسين العلاقات مع الرياض، التي نجت من أزمة مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي على يد عملاء سعوديين في قنصلية المملكة في اسطنبول.

إن رغبة الرياض في شراء بيرقدار أمر مفهوم أيضًا. فلسنوات عديدة، كانت المملكة تسلح نفسها بنشاط، وهي الآن، لا ترفض إضافة أسلحة تركية إلى الأسلحة الأمريكية.

الوجهتان التاليتان في جولة الزعيم التركي هما قطر والإمارات العربية المتحدة. ومن المتوقع أن يتم التوقيع على اتفاقيات هناك مع الدولتين لا تقل أهمية عن سابقتها مع السعودية.

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