تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول تبعات تفريط بايدن باحتياطي النفط الاستراتيجي.

وجاء في المقال: على مدى العقود الأربعة الماضية، لم يكن هناك مثل هذا الكم القليل من النفط في المخازن تحت الأرضية في الولايات المتحدة، كما هو الحال الآن. لم يستغرق الأمر من بايدن وإدارته سوى ستة أشهر و180 مليون برميل من النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، لتجنب هزيمة ساحقة في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس في نوفمبر الماضي. فقد تم بيعها من أجل تخفيض سعر النفط في الأسواق والبنزين في محطات الوقود، الأمر الذي لعب دورًا مهمًا للغاية في الانتخابات الأمريكية: فكلما ارتفعت الأسعار، قلت فرص فوز الحزب الحاكم بالسلطة والاحتفاظ بها.

انخفض احتياطي النفط الاستراتيجي إلى أدنى مستوى له منذ 40 عامًا. هذا يعني أن الولايات المتحدة عرضة لصدمات أسعار النفط. وهذا يعني أيضًا أن الولايات المتحدة، في حال حدوث مشاكل مع منتجي النفط الأمريكيين، ستعود مرة أخرى إلى المملكة العربية السعودية وروسيا وبقية أعضاء أوبك+. كما لا يصعب التخمين، انتهز الجمهوريون هذه الفرصة واتهموا بايدن وإدارته بتهديد للأمن القومي.

إذا كان البيت الأبيض يريد حقًا الوفاء بالوعد واستعادة الاحتياطي بسرعة، فإن شراء مثل هذه الكمية الضخمة من النفط سيؤدي بالتأكيد إلى ارتفاع أسعار النفط، ما سيزيد من أعباء الميزانية.

من أجل إعادة مستوى النفط في الاحتياطي الاستراتيجي إلى الحد الأقصى الذي بلغه في العام 2009، هناك حاجة إلى أكثر من 300 مليون برميل. الآن، بقي لدى وزارة الطاقة حوالي 4.3 مليار دولار، لاستعادة احتياطي النفط الاستراتيجي. مع سعر برميل يبلغ حوالي 70 دولارًا، ستكون هذه الأموال كافية لشراء حوالي 61 مليون برميل فقط. ومع الطريقة التي يريد بها الكونغرس خفض عجز الميزانية في الوقت الحالي، من الصعب توقع إنفاق مليارات إضافية على مشتريات النفط للاحتياطي الاستراتيجي في المستقبل القريب.

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