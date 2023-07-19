الولايات المتحدة تستغل المفاوضات حول المناخ للضغط على الصين

تحت العنوان أعلاه، كتب فلاديمير سكوسيريف، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول تحميل واشنطن بكين مسؤولية الاحترار العالمي.

وجاء في المقال:بدأ جون كيري، الممثل الأمريكي الخاص المعني بتغير المناخ، محادثات في بكين مع نظيره الصيني، شي جينهوا. يرى الخبراء أن هذا قد يؤدي إلى التعاون بين أكبر ملوثين للبيئة في العالم. حددت الصين هدفًا يتمثل في الوصول إلى صفر انبعاثات كربونية بحلول العام 2060. وتعتزم إدارة الرئيس الأمريكي جوزيف بايدن تخليص الاقتصاد الأمريكي من الاعتماد على الكربون بحلول العام 2050. تسبب الصين والولايات المتحدة بحوالي 40٪ من انبعاثات الكربون في العالم. يقول الخبراء إن حر الصيف غير المسبوق في كلا البلدين من المرجح أن يوصلهما إلى تفاهم. لكن التعاون تجمد تقريبًا بعد أن زارت رئيسة مجلس النواب الأمريكي السابقة نانسي بيلوسي تايوان في العام 2022.

وفي الصدد، قال المدير العلمي لمعهد الصين وآسيا الحديثة التابع لأكاديمية العلوم الروسية ألكسندر لوكين، لـ"نيزافيسيمايا غازيتا": "في الولايات المتحدة، تؤكد إدارة بايدن الحاجة إلى التحدث مع الصين بشأن المناخ. كما تولي الصين أهمية كبيرة لحماية البيئة. أعلن شي جين بينغ عن حضارة صينية من نمط جديد، أحد مكوناتها الحضارة البيئية. لذلك، يمكن للصينيين التحدث مع الأمريكيين حول هذه القضية. لكن هناك أيضًا تناقضات. ترى الصين، مثل دول أخرى في جنوب الكرة الأرضية، أن المسؤول الأكبر عن خلق المشاكل هو الغرب. لذلك، يجب أن يدفع أكثر. وفي الولايات المتحدة يقولون إن الصين هي المسؤولة عن التلوث البيئي.

أما بالنسبة للفحم، فإن الصين نفسها تريد الحد من استخدامه. لكن خلال الوباء، كانت موارد الطاقة شحيحة، واضطرت الصين إلى زيادة استخدامها للفحم. ومقابل الموافقة على المطالب الأمريكية، ستطالب بكين برفع العقوبات. لذلك سيكون الحوار صعبًا".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب