كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إطلاق يد أسطول البحر الأسود الروسي، وقدرته على قصف مواقع في جنوب أوكرانيا.

وجاء في المقال: لقد تم إنهاء العمل بـ "صفقة الحبوب"، وهذا يمنح الجيش الروسي الحق في "خلع القفازات البيضاء" والعمل بثقة أكبر في البحر الأسود. قال ذلك الخبير العسكري العقيد البحري الاحتياطي فاسيلي دانديكين، في مقابلة مع "موسكوفسكي كومسوموليتس".

وأضاف: "نظرًا لحقيقة أن السفن كانت تبحر على طول "ممر الحبوب"، كان من الصعب للغاية، إن لم يكن من المستحيل، على أسطول البحر الأسود حل المهام القتالية في هذه الظروف. فبمجرد توجيه ضربة إلى منشأة عسكرية في أوديسا، يبدأ الصراخ على الفور، يقولون إن الروس يضربون ممرات الحبوب. كان الحال كذلك. لا أستبعد أننا بسبب هذا الضغط غادرنا جزيرة الثعبان حينها"...

وبحسب دانديكين، بالإضافة إلى الخسائر المالية (أوكرانيا تخسر نحو 700 مليون دولار)، فإن العدو سيواجه أنباء سيئة أخرى، فقال: "الآن، يمكننا ضرب أهداف عسكرية في جميع أنحاء جنوب أوكرانيا. بما في ذلك تدمير الشحنات العسكرية التي تأتي بحراً وتدمير مستودعاتها. فالمعدات والأسلحة العسكرية لا تأتي من بولندا فقط. بجوار أوكرانيا هناك دولتان عضوان في الناتو - رومانيا وبلغاريا".

ووفقًا لدانديكين، فإن قدرات أسطول البحر الأسود كبيرة، فـ "لا يضم أسطول البحر الأسود سفنا سطحية فحسب، بل لديه غواصات أيضا، وهناك وسائل أخرى للقيام بمناورات وتوجيه ضربات. بل، وبحارة أسطول البحر الأسود لديهم حساب خاص مع نظام كييف، فقد تكبدوا خسائر في الأرواح والسفن".

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