تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن إحباط خطة أوكرانية للهجوم على شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول.

وجاء في المقال: بعد فترة طويلة من عدم استهدافها، أطلقت القوات الجوفضائة الروسية صواريخها على جزيرة الثعبان. حدث ذلك بعد أسبوع من زيارة زيلينسكي الاستعراضية للجزيرة. في الوقت نفسه، في ليلة 13 يوليو، طارت صواريخنا وطائراتنا المسيرة من نوع Geran-2 إلى مناطق كييف وبولتافا وخميلنيتسكي.

حول ذلك تحدث الخبير العسكري، الضابط السابق في القوات الخاصة، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، لـ "موسكوفسكيكومسوموليتس"، عن الحيلة العسكرية التي شكلت سببا لقصف الجزيرة. فبحسبه، تحت الغطاء الإعلامي لوصول زيلينسكي، حاولت القوات الأوكرانية عسكرة الجزيرة مرة أخرى. وبالنظر إلى تصريحات السياسيين في كييف، بنيتهم ​​مهاجمة شبه جزيرة القرم وسيفاستوبول، أصبحت الجزيرة الهدف رقم 1 لقواتنا الجوفضائية.

وأضاف ماتفيتشوك: "الحقيقة هي أن الجانب الأوكراني ركّب محطة رادار في جزيرة الثعبان، وهذا يهدد سفننا. والأهم من ذلك أن جميع الأعمال الإرهابية التي تنفذها الزوارق الأوكرانية السطحية والمسيرة تحت الماء، في البحر الأسود، يمكن التحكم بها من جزيرة الثعبان. أي أن الجزيرة لم تعد منطقة منزوعة السلاح، لذلك وجهنا ضربة لها".

وختم ماتفيتشوك بالقول: "في بولتافا وكييف ومنطقة خميلنيتسكي، شنت القوات الجوية الروسية ضربات لتدمير منشآت الدفاع الجوي، وربما بعض المستودعات والنقاط التي يتمركز فيها مرتزقة أجانب.. الجيش الروسي يشن بانتظام هجمات صاروخية على أهداف عسكرية، في العمق خلف خطوط العدو. وهذه الضربات تحقق عمليا تأثيرا تراكميا".

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