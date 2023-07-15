تحت العنوان أعلاه، كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الفائدة التي تجنيها روسيا من استيلائها على عربة برادلي أمريكية سليمة.

وجاء في المقال: فاز مقاتلو الجيش الروسي بكأس جديدة: مركبة قتال المشاة الأمريكية برادلي. فلأول مرة على الإطلاق، تقع هذه العربة في أيدي مقاتلينا في اتجاه زابوروجيه.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري، الضابط السابق بالجيش الأمريكي ستانيسلاف كرابيفنيك، لـ"موسكوفسكي كومسوموليتس"، في الإجابة عن سؤال: من الناحية النظرية، كيف يمكن أن تقع عربة في أيدي مقاتلينا في مثل هذه الحالة الجيدة؟

يوجد الآن في الجبهة كثير من العتاد الجاهز للقتال، والذي تخلى عنه العدو. يقوم الجيش الأوكراني، بشكل عام، بزج العتاد الغربي بسرعة كبيرة في ساحة المعركة، قبل أن يتدرب عليه جيدا. يحدث هذا غالبًا عندما تدخل المركبات في حقل ألغام.

يمكن أن يكون هذا الجهاز مادة للبحث؟

حقيقة أن العربة سقطت بأيدينا بهذه الحالة الجيدة أمر نادر الحدوث. يمكن وينبغي تفكيك العربة ودراستها بدقة.

بالطبع، لن يحقق هذا اختراقات تكنولوجية عظيمة. لأن الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي لن يرسلوا معدات عسكرية عالية التقنية إلى الأوكرانيين. ولكن على أي حال، لن يكون تفكيك العربة أمرا فائضا عن الحاجة. يمكن للمحترف أن يرى بعينيه نهجًا هندسيًا مختلفًا أو يتبنى بعض الأفكار الجيدة. هذه هي الطريقة التي يجري بها ذلك دائمًا. يجري تفكيك "الجوائز" حتى آخر برغي ودراستها.

ومع ذلك، ما الذي تمتلكه هذه العربات وما الذي لم يحصل عليه الأوكرانيون؟

ينبغي إدراك أن الأمريكيين، على مدى السنوات الـ 10-15 الماضية، نجحوا بجدية في توفير معلومات عن العمليات العسكرية. يمتلك الأمريكيون والبريطانيون والألمان والفرنسيون أنظمة خاصة بهم لنقل المعلومات. بمساعدتها، يجري توجيه المعركة في المسار الصحيح. يرى جميع الجنود والضباط المشاركين في المعركة صورة ما يحدث بالكامل عبر الإنترنت.

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