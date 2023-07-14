تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو" مقالا حول الأسباب التي تجعل دول العالم تسارع إلى سحب ذهبها المودع لدى الغرب.

وجاء في المقال:أفاد صحفيون أميركيون بأن عديد الدول بدأت عملية ضخمة لاستعادة احتياطاتها من الذهب من الدول الغربية. هذا الموضوع ليس جديدًا، ومع ذلك، فقد تطور بعد تجميد أصول روسيا، كما أوضح أليكسي فيازوفسكي، نائب رئيس "بيت العملة الذهبية"، المحلل، لـ"برافدا رو".

وأكد فيازوفسكي أن هناك دولاً سبق أن قامت بمحاولات لإعادة ذهبها إلى وطنها منذ عقود، لكنها لم تنجح. وأورد مثالا على ذلك، فقال: "قبل 10 سنوات، عندما حاولت ألمانيا، وهي الدولة الأولى التي فكرت في إعادة ذهبها من الولايات المتحدة، الحصول على سبائكها من بنك نيويورك الفدرالي، جوبهت برفض طلبها". وبعد فضيحة كبرى، حصلت ألمانيا على جزء فقط من الذهب، وما زالت واشنطن تحتفظ بباقي الاحتياطيات.

دق "الجرس" الثاني لفنزويلا. فقد حاولت إعادة ذهبها من إنكلترا، لكنها قوبلت بالرفض أيضًا. استمرت المحاكمات لسنوات، و"المشكلة لا تزال قائمة".

و" أخيرًا، جعل العام الماضي العديد من المشاركين في السوق يدركون أن" الذهب يكون ذهبك، إلا حين تحتفظ به في بلدك".

أصبحت قضية إعادة الذهب واحتياطيات النقد الأجنبي حادة بعد التجميد غير القانوني للأصول الروسية. من بين أمور أخرى، يراقب اللاعبون السياسيون الرئيسيون في السوق تطور اتحاد "بريكس"، الذي قد يطلق عملته الخاصة، و"يربطها" بالذهب كضمان.

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