تحت العنوان أعلاه، نشرت "برافدا رو"، مقالا حول تواتر الحديث عن وصول الوضع على الجبهات إلى مرحلة تقتضي التفاوض.

وجاء في المقال: لقد خابت تماما الآمال الغربية في شن هجوم مضاد أوكراني ناجح يتيح لكييف إملاء شروطها. صرح بذلك الخبير السياسي من شبه جزيرة القرم فلاديمير جارالله، في حديثه مع "برافدا رو" حول إمكانية بدء مفاوضات رسمية بشأن تسوية النزاع الأوكراني في وقت مبكر من يوليو 2023.

ووفقًا له، يحاول القادة الغربيون الآن، على الأقل معنويًا، كسب البرازيل والهند والدول الإفريقية، التي طرحت مبادرات مختلفة لإنهاء القتال في أوكرانيا. فقد أنزلت هجمات القوات المسلحة الأوكرانية الفاشلة ضربة قوية بصورة الغرب الجماعي. وأوروبا والولايات المتحدة تسعيان جاهدتين لحل الصراع قبل نهاية العام.

وقال جارالله: "المفاوضات ممكنة تمامًا، الشهر المقبل، على خلفية دفاع الجيش الروسي الناجح وفشل هجوم الجيش الأوكراني. قوات روسيا المسلحة تدافع لكنها لا تتقدم. ولذلك لا توجد نقطة تحول في الوضع. تدرك الولايات المتحدة أن الجيش الأوكراني على وشك الانهيار. وبناء عليه، يفترضون أن الجانب الروسي قد يوافق على المفاوضات إذا تم اقتراحها. خاصة وأنهم يقولون في روسيا، على جميع مستويات الحكم، إن موسكو منفتحة على الحوار".

وأضاف أن وساطة البرازيل والهند ودول أخرى، قد تجعل عملية التفاوض ممكنة. في الوقت نفسه، شدد ضيف الصحيفة على أن الاتفاقية النهائية يجب أن تكون مفيدة لروسيا، وأن واشنطن تدرس إجراء حوار محتمل، كمرحلة بينية في الصراع، بما يتيح لأوكرانيا اكتساب القوة ومحاولة استئناف المواجهة.

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