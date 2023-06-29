تحت العنوان علاه، كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، عن محاولة أمريكية- أوكرانية لاستمالة دول بريكس كي تقف ضد روسيا وتدعم أوكرانيا.

وجاء في المقال: عقد اجتماع استمر يومين في العاصمة الدنماركية حضره مساعدون ومستشارون للأمن القومي من الغرب والجنوب العالمي. ومن بين هؤلاء حضر ممثلو البرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين الأعضاء في مجموعة بريكس. على وجه الخصوص، جرت مناقشة مساعدة كييف ودعمها. بالإضافة إلى ذلك، حاولت الدول الغربية قلب موقف دول الجنوب من حيادي إلى معاد لروسيا.

وفي الصدد، قالت أستاذة العلوم السياسية في جامعة سان بطرسبورغ، ناتاليا إرمينا، إن بلدان الجنوب العالمي هي الآن الاقتصادات الأسرع نموًا، ومراكز قوة جديدة، وأضافت لـ"إزفيستيا":

"على وجه التحديد، هذه الدول قوى إقليمية موازنة للدول الرائدة. ستعتمد عملية إعادة تشكيل الاقتصاد العالمي، العامر بالقوة والتدفقات المالية، على موقف هذه الدول. لكنها، على ما يبدو، يمكنها الآن اختيار طريقها الخاص دون اعتبار للآخرين، فقد اختارت بنفسها مجموعة بريكس والتعاون مع روسيا".

ووفقا لـ إرمينا، هذه الدول، خلاف المجتمعات الغربية، لا تصدر استنتاجات وأحكامًا متسرعة. وختمت بالقول: "هناك، لا يسعهم إلا أن يروا التأثير المدمر للغرب في العالم ككل. لذلك، لن تجدي محاولات إقناعهم بتبني موقف الغرب ومساعدة أوكرانيا. بالمناسبة، فإن محاولة جذب هذه الدول إلى مساعدة كييف قد تعني أيضًا أن الدول الغربية استنفدت بالفعل الإمكانيات الحقيقية للمساعدة وأنها تحاول تقاسم هذا العبء من خلال جذب بلدان جديدة. لكن دون جدوى".

المقالة تعبر فقط عن رأي الصحيفة أو الكاتب