كتب يفغيني بوزنياكوف وداريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول عدم استعداد إسرائيل للتضحية بمصالحها الوطنية.

وجاء في المقال: أعلنت السفارة الأوكرانية في إسرائيل، مؤخرا، أن سلطات الدولة اليهودية اتخذت طريق التعاون الوثيق مع روسيا بل وموقفا مؤيدًا لموسكو. ووفقًا للجانب الأوكراني، يتضح ذلك من خلال عدد من الأحداث المتضاربة التي وقعت في النصف الأول من العام 2023 وتزامنت مع الافتقار التام للدعم الإنساني الإسرائيلي لأوكرانيا.

ويدور الحديث، على وجه الخصوص، عن "الزيارة العقيمة" التي قام بها وزير الخارجية الإسرائيلي إيلي كوهين إيلي كوهين، في فبراير، إلى أوكرانيا، بالإضافة إلى سلسلة مقابلات أجراها رئيس وزراء إسرائيل بينامين نتنياهو. ففي مقابلة مع The Jerusalem Post، في 22 يونيو، قال نتنياهو إن إسرائيل لن تسلم أسلحة لكييف، خشية أن تقع في أيدي إيران ويجري استخدامها ضد إسرائيل.

وأضاف رئيس حكومة الدولة اليهودية أن السلاح الذي سلمه الغرب لأوكرانيا، وعلى وجه الخصوص "الأسلحة الغربية المضادة للدبابات" قد ظهر بالفعل بالقرب من حدود إسرائيل.

وفي الصدد، قال الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات الإسرائيلية "ناتيف"، ياكوف كيدمي: "تصريحات السفير الأوكراني في إسرائيل، يفغيني كورنيتشوك، محاولة من مكتب زيلينسكي للتأثير، بطريقة ما، في موقف تل أبيب بشأن تزويد الجيش الأوكراني بأسلحة إسرائيلية. لا يزال يبدو لهم أن مصادقة واشنطن وبروكسل يجب أن تحل تلقائيًا مشاكل الحوار مع البلدان الأخرى".

وأضاف كيدمي: "أود أن أذكّر القيادة الأوكرانية: إسرائيل دولة مستقلة. الحياد داخلها سياسة مختبرة جيدا ومتوازنة، تنتهجها البلاد على أساس معلومات الاستخبارات والسلطات".

"بالإضافة إلى ذلك، الصراع الحالي لا يعني كثيرا سكان إسرائيل. لدينا ما يكفي من المشاكل. بالطبع، هناك أيضًا جالية ناطقة بالروسية تود أن تجبر تل أبيب على اتخاذ موقف أكثر وضوحًا في هذه المسألة، لكنني أكرر أن بلدنا لا يعتزم اللعب ضد مصلحته".

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