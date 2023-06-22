الخبراء يفندون التقارير عن هجوم مرتقب للجيش الأوكراني عبر قاع بحيرة كاخوفكا

كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول استحالة السير فوق طمي قاع بحيرة كاخوفكا بعد انحسار مياهها.

وجاء في المقال: بعد اقتراح متخصصين من المراكز الأوكرانية للمعلومات والعمليات النفسية، عمت الشبكات الاجتماعية تقارير تفيد بأن القوات المسلحة الأوكرانية ستبدأ هجومًا عبر قاع بحيرة سد كاخوفكا، التي جفت مياهها بعد انهيار السد. وقد انساق العديد من مصادر المعلومات للذعر وبدأ في تكرار هذه المعلومات.

ولكن الخبير العسكري والمدون يوري بودولياكا نشر مقطع فيديو يظهر أن بحيرة سد كاخوفكا السابقة قد تحولت إلى مستنقع ضخم يمتد لعدة كيلومترات. ووصف المدون خطط الهجوم عبر هذا المستنقع بـ "الهراء الكامل". فوفقا له، بالنسبة للقوات المسلحة الأوكرانية، أصبح الوضع مع حاجز الطمي أكثر تعقيدًا. وفي حين كان من الممكن في وقت سابق عبور البحيرة بسرعة على زوارق آلية وإنزال المخربين على الضفة اليسرى أو على الجزر، فـ "الآن هذا مستحيل عمليًا". كما من المستحيل نقل تشكيلات عسكرية كبيرة عبر هذا المستنقع.

وفقًا له، حتى لو جفت البحيرة تمامًا، فسيكون من الخطير، طوال أسابيع، حتى المشي فوق القشرة الجافة التي تغطي طبقة الطمي، فـ "سوف يبقى الطمي رخوا تحت القشرة لفترة طويلة". واختتم بالقول: "سيكون من الخطر على المركبات المدرعة (خاصة الدبابات) التحرك على هذه القشرة لعدة أشهر أخرى (وبشرط أن لا تهطل الأمطار إلى ذلك الحين)".

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