كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول إمكانية أن تبدأ المرحلة الثانية من" الهجوم "في أي لحظة".

وجاء في المقال: على الرغم من البداية غير الناجحة للهجوم الأوكراني المضاد، فبحسب "رويترز" لا يزال لدى أوكرانيا حوالي 32000 جندي دربهم الناتو، وما لا يقل عن 837 دبابة في الاحتياط.. هناك شعور بأن القوات المسلحة الأوكرانية تحافظ على احتياطياتها، ولم تعد تزج بها دون تفكير لاقتحام المواقع المحصنة.

حول ذلك، تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع الضابط السابق بالقوات الخاصة، العقيد المتقاعد أناتولي ماتفيتشوك، فقال إن المعارك الشديدة التي شوهدت طوال الأسبوع الماضي تحولت إلى معارك مواقع. وقال، في الإجابة عن السؤال التالي:

طالما ما زال لدى العدو احتياطي كبير رغم الخسائر الفادحة فلماذا لا يسارع إلى استخدامه؟

الحقيقة هي أن هذه هي آخر الاحتياطيات التي أعدتها القوات المسلحة الأوكرانية خلال فصلي الشتاء والربيع. هذه أغلى الاحتياطيات التي دربها الغرب. يحتفظ بها الجيش الأوكراني للمناورة النهائية. وسوف ينفذها بالتأكيد. على الأرجح، بمجرد أن يجدوا نقطة ضعف، فإن هؤلاء الـ 32 ألف مقاتل سيدخلون المعركة. لكن الخسائر التي لحقت بالعدو بلغت مثل هذا الرقم، وفي الواقع فإن أسلحتهم الثقيلة، حتى لو جمعوها من جميع أنحاء الجبهة، لن توفر الدعم لهذه الاحتياطيات. الآن في كييف، يدرسون في هيئة الأركان العامة المعارك الماضية. نحن نستعد لصد الهجوم، والأوكرانيون يجلبون الذخيرة. هذا هدوء ما قبل العاصفة.

دعونا لا نخمن توقيت المرحلة الثانية من "الهجوم". فقد تبدأ غدا.

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