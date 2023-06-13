متى سيتحدد مصير أوكرانيا والعملية الروسية الخاصة؟

كتبت سفيتلانا ساموديلوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، عن خطط غربية لمنع فلاديمير بوتين من الوصول إلى الانتخابات الرئاسية بأي ثمن.

وجاء في المقال: قال الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، مارات بشيروف، إن ظهور أسس تسوية سلمية في أوكرانيا يمكن توقعه بين حدثين رئيسيين، هما الانتخابات الرئاسية في روسيا في ربيع العام 2024 والانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة في نوفمبر من العام نفسه، وأضاف:

"أظن أن هناك خطة منفصلة لمنع فلاديمير بوتين من المشاركة في الانتخابات. يفكر الغرب في كيفية مواجهة الانتخابات الروسية، بما في ذلك من خلال محاولات القيام بأعمال ما على أراضي روسيا. كما أن الغرب، في رأيي، يدرس خيارات لتهيئة الظروف لإعلان عدم شرعية هذه الانتخابات".

لا يشك بشيروف في أن فلاديمير بوتين سيرشح نفسه للرئاسة في العام 2024؛ وثاني أقوى عامل في العام 2024، بحسب بشيروف، سيكون المعركة الرئيسية بين قواتنا المسلحة والقوات الأوكرانية مع قوات الناتو بالوكالة. وقال:

"ستعتمد نتائج هذه المعارك، على المكان الذي سيتحرك إليه خط الجبهة- غربا أو شرقا أو جنوبا أو شمالا، وعلى نتائج الانتخابات في كل من روسيا والولايات المتحدة. وبالتالي، اللحظة التي تنطلق فيها مفاوضات سلام.

أظن أننا، كمراقبين، سنراها بعد الانتخابات الرئاسية في روسيا، في أبريل- مايو 2024. وفي النهاية، يبدو لي أن هناك نموذجا أوليا لاتفاقيات حول القضايا الأمنية بين روسيا والصين والولايات المتحدة وأوروبا، يمكن توقعه في نهاية العام 2024".

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