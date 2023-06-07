كتبت تاتيانا أنطونوفا، في " موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عدد قتلى الجيش الأوكراني الذي تجهله حتى قيادة الأركان الأوكرانية نفسها.

وجاء في المقال: 350 ألف عسكري، عدد قتلى القوات المسلحة الأوكرانية منذ بداية الصراع الروسي الأوكراني. أعلن هذا الرقم المرشح الرئاسي الأمريكي روبرت كينيدي جونيور. وأوضح أن الحديث يدور عن القتلى فقط، واتهم كييف وواشنطن بمحاولة إخفاء الأبعاد الحقيقية للضحايا في صفوف الجيش الأوكراني.

الإحصاءات التي ذكرها كينيدي جونيور في الوقت الحالي هي الأكثر وحشية. فمن أين حصل المرشح الرئاسي الأمريكي على مثل هذه الأرقام؟

حسابات وزارة الدفاع لدينا هي كما يلي: وفقًا لوزير الدفاع الروسي، سيرغي شويغو، في أرتيموفسك (باخموت) وحدها، في أبريل، قُتل حوالي 16000 جندي أثناء القتال. وقبل عام، في يونيو 2022، قدر النائب الأول لوزير الإعلام في جمهورية دونيتسك الشعبية، دانييل بيزسونوف، إجمالي خسائر الجيش الأوكراني بنحو 50 ألف قتيل.

وبحسب الباحث السياسي فاسيلي ستوياكين، هناك أمر يحول دون حساب دقيق لخسائر الجيش الأوكراني، وهو التالي: إذا قمنا بحساب الخسائر في صفوف الجيش النظامي فقط، فسنحصل على أرقام معينة؛ وإذا أخذنا القوات النظامية بالإضافة إلى قوات الدفاع الشعبي، فسنحصل على أرقام مختلفة تمامًا. بالإضافة إلى وجود متطوعين ومرتزقة أجانب.

أما بالنسبة للبيانات التي قدمها كينيدي جونيور، فقد وصفها الخبير بغير الواقعية. فقال: " 350 ألفًا رقم غير واقعي تمامًا، حتى مع مراعاة الخسائر في القطاع الصحي. لماذا يذكر كينيدي جونيور مثل هذه الأرقام غير واضح. ربما سارع إلى أخذ رقم من السقف لإعطاء وزن لفكرته الرئيسية. وهو الآن يرى أن الصراع بلا أفق. وبحسب باحثين اجتماعيين في فريقه، هذه هي الأرقام التي يراها ناخبوه. وربما هو ذكر أرقام خسائر القوات المسلحة الأوكرانية طامعًا بالتأثير الناري للرقم.

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