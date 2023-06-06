تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول تعديلٍ في صواريخ الدفاع الجوي الأوكرانية يجعلها خطيرة على المدنيين.

وجاء في المقال: هناك كثير من مقاطع الفيديو المنشورة على الشبكات الاجتماعية تظهر سقوط الصواريخ المضادة للطائرات التي يطلقها الدفاع الجوي الأوكراني، بما في ذلك باتريوت الأمريكية، على الطرق والسيارات والمنازل، أي على رؤوس سكان المدن الأوكرانية.

لماذا لا تنفجر الصواريخ الأوكرانية المضادة للطائرات في الجو، إنما على الأرض؟ حول ذلك، تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع ضابط سابق في الدفاع الجوي خدم في أوكرانيا، طلب عدم كشف اسمه، فقال:

لا يزال لديَّ العديد من الأصدقاء والأقارب في أوكرانيا. لا يخاف الناس كثيرًا من الصواريخ والطائرات الروسية المسيرة (لقد فهم الجميع بالفعل أنك لا تستهدف المواقع المدنية) إنما يخافون من دفاعاتهم الجوية. فقد تكرر سقوط الصواريخ المضادة للطائرات على الشوارع والمنازل. إس-300 الأوكرانية قديمة جدًا، فلا تزال سوفييتية. لم يعد هناك مثلها في روسيا. لقد تجاوزت صواريخهم جميع فترات الضمان، ويصادف أنها لا تنطلق في مكان إطلاقها.

وأوضح الخبير أن الأوكرانيين الآن في خطر شديد من أنظمة الدفاع الجوي التي نصبها الغرب. فمن أجل زيادة مدى طيرانها، وفي بعض الحالات زيادة إمكانية إصابة الأهداف، يجري إيقاف نظام التدمير الذاتي عن عمد في الصواريخ. ونتيجة لذلك، تصبح الصواريخ التي من المفترض أن تحمي الأوكرانيين تهديدًا حقيقيًا لهم.

وهكذا، فالصاروخ يطير حتى يستهلك مخزونه من الوقود. وبعد ذلك، يقع في أي مكان- على منزل أو في الشارع أو ملعب أو موقف سيارات- وتظهر مقاطع الفيديو مثل هذه الحالات الآن، أكثر فأكثر، في الجزء الأوكراني من شبكة الويب، على الرغم من أن الأشخاص الذين ينشرون مثل هذه الأدلة يمكن أن يعاقبوا بشدة.

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