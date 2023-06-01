تحت العنوان أعلاه، نشرت "فزغلياد" مقالا حول تدمير القوات الروسية سفينة إنزال مشاة البحرية الأوكرانية "يوري فليميرينكو".

وجاء في المقال: دمر الجيش الروسي آخر سفينة حربية للقوات البحرية الأوكرانية، تحمل اسم "يوري أوليفيرينكو". أعلنت ذلك وزارة الدفاع على قناة Telegram الرسمية. يشار إلى أن القوات الجوية الروسية استهدفت بسلاح عالي الدقة، في 29 مايو، مرسى السفن الحربية في ميناء أوديسا.

السفينة "يوري أوليفيرينكو"، سفينة إنزال متوسطة، وتتمثل مهمتها في إيصال وإنزال وحدات عسكرية إلى النقاط المطلوبة. لكن في الظروف الحالية، أوكرانيا، من حيث المبدأ، لم تعد قادرة على تنفيذ مثل هذه العملية، بحسب العقيد البحري فاسيلي دانديكين.

وأضاف: "علاوة على ذلك، كان هناك العديد من الأسئلة المتعلقة بجاهزية هذه السفينة القتالية. فهناك تقارير تفيد بأنها كانت في حالة يرثى لها، حيث لم تتم صيانتها منذ فترة طويلة.. أنا لا أستبعد أن القطرة الأخيرة في وعاء الصبر الروسي كانت الهجوم الأوكراني على السفينة إيفان خورس. أظن أن قرار القضاء على "يوري أوليفيرينكو" ليس له أهمية عملية فحسب، بل وأهمية أيديولوجية أيضًا. لقد وجهنا ضربة معنوية خطيرة للعدو، ودمرنا أسطوله بالكامل تقريبًا".

وختم دانديكين بالقول: "الآن، بقي لدى القوات المسلحة الأوكرانية فقط كورفيت هيتمان مازيبا، الذي بُني في اسطنبول. لن يكون من الممكن نقله إلى شواطئ أوكرانيا، فسنقضي عليه حالا في البحر الأسود. هذه هي الحقيقة التي سيتعين على زيلينسكي أن يأخذها كأمر مسلم به. لقد غرقت أحلامه في إنشاء سلاح لمشاة البحرية، على النموذج الأمريكي، وعمليات الإنزال باتت في غياهب النسيان".

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