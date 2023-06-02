كتب رومان تيوكافكين، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عمل القيادة الأوكرانية على إثارة الذعر بين المدنيين في المدن الروسية.

وجاء في المقال: هاجمت عدة طائرات مسيرة أوكرانية موسكو، صباح الثلاثين من مايو، وأصاب بعضها مبان سكنية.

حول ذلك تحدثت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مع الخبير العسكري فلاديسلاف شوريغين، فقال في الإجابة عن السؤال التالي:

من أين انطلقت الطائرات الأوكرانية المسيرة؟

استنادا إلى مداها، جرى إطلاقها من الأراضي الروسية. الحديث يدور عن حقيقة أن المخابرات الأوكرانية وشبكة التخريب مستمرة في العمل في روسيا.

وأين حلقت الطائرات الأوكرانية المسيرة في البداية؟

من المستبعد أن تكون قد أُطلقت لمهاجمة الكرملين. كانت مهمتها الوحيدة مهاجمة موسكو. وقد أنجزت هذه المهمة جزئيًا، حيث وصلت إلى بعض المباني السكنية.

أي أن هدف أوكرانيا كان الهجوم على المدنيين؟

نعم، (هدفها) الإرهاب بالضبط. إن كل النجاحات العسكرية التي حققتها أوكرانيا على مدى الأشهر الستة الماضية كانت مجرد ضربات إرهابية لتخويف الشعب الروسي.

كيف يمكن أن يكون ردنا على الجيش الأوكراني؟

ليست هناك حاجة للحديث عن الرد المناسب على أوكرانيا الآن. على الرغم من كل رغبة الجيش الروسي في الرد. ولكن، من الواضح أن أولئك الذين يتخذون القرارات لا يضعون نصب أعينهم هدف توسيع مجال العمليات الحربية بعد.

بالأمس، هدد مدير إدارة المخابرات المركزية بوزارة الدفاع الأوكرانية، كيريل بودانوف، الروس. هل ستقتصر القوات المسلحة الأوكرانية على شن غارة على موسكو؟

أوكرانيا ستهاجم أي أشياء يمكنها الوصول إليها على أراضي روسيا. تتمثل المهمة الحالية للقوات المسلحة الأوكرانية في تخويف المدنيين، وليس تدمير منشآت عسكرية روسية محددة. فحيث يمكنهم الوصول سوف يهاجمون.

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