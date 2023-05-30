تحت العنوان أعلاه، كتبت أولغا بوجيفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول الضربة الروسية الدقيقة والموجعة لأحد خطوط الإمداد الأوكرانية.

وجاء في المقال: تحدثت وسائل الإعلام الأوكرانية، بقلق بالغ، عن الضربات الليلية على ميناء أوديسا. وقال سيرغي براتشوك، مستشار رئيس الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، إن القوات الروسية أطلقت وابلًا من ثمانية صواريخ كاليبر المجنحة على منطقة أوديسا.

ميناء أوديسا منشأة تُستخدم في إطار "صفقة الحبوب". فهل ننتهك باستخدامنا صواريخ كاليبر الصفقة التي وافقنا مؤخرًا على تمديدها؟

عن هذا السؤال أجاب الخبير العسكري، العقيد البحري الاحتياطي، فلاديمير غونداروف، فقال:

ترتبط الهجمات على ميناء أوديسا بحقيقة أن دفعات جديدة من الأسلحة يجري تسليمها هناك من خلال جسر عبر دنيستر.

تأتي السفن بالأسلحة من رومانيا إلى ميناء أوديسا. ونظرًا لأن المرافق التي يجري تخزينها فيها تقع في الميناء، فقد ضربنا البنية التحتية للميناء في تلك الليلة باستخدام كاليبر. بهذه الطريقة، نقوم بتعطيل "الهجوم المضاد" الأوكراني، الذي يستعدون له بنشاط، ويتلقون من أجله الصواريخ من الولايات المتحدة وأوروبا.

يعني ضربنا أوديسا بدقة مجوهراتي؟

يبلغ أقصى انحراف لصواريخ كاليبر عن الهدف 5 أمتار فقط، على الرغم من حقيقة أنها تطير 2000 كيلومتر. فهل هذه دقة مجوهراتي؟ على سبيل المثال، إذا كان أحد المستودعات يبلغ طوله 30-40 مترًا، فأينما سقط صاروخ، فهو على أي حال سيصل إلى هدفه ويدمر كل ما هو موجود في هذا المستودع. يبدو أنه كان مطلوبا، هذه المرة في ميناء أوديسا، عدم إصابة السفن التي تحمل الحبوب، وفي الوقت نفسه ضرب مستودعات الأسلحة ومخازن المعدات العسكرية بدقة.

إذا حكمنا من خلال ردة الفعل العصبية لممثلي الإدارة العسكرية لمنطقة أوديسا، فقد نجح الأمر.

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