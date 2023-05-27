خبراء حول زيارة ميشوستين إلى الصين: "بكين دعمتنا بقوة"

تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول زيادة التنسيق والتعاون بين موسكو وبكين.

وجاء في المقال: في 23-24 مايو، قام رئيس الوزراء الروسي ميخائيل ميشوستين بزيارة رسمية إلى الصين. وقد لجأت "أرغومينتي إي فاكتي" إلى خبراء روس في الشأن الصيني لتلخيص نتائج هذه الزيارة، فقال مدير مركز الدراسات الأوروبية والدولية الشاملة، بالمدرسة العليا للاقتصاد، فاسيلي كاشين:

دعوني أذكّر بأن زيارة ميشوستين للصين جاءت تزامنا مع منتدى الأعمال الروسي الصيني. في الواقع، ذهب رئيس الوزراء لافتتاحه. ومع ميشوستين، وصل وفد كبير من ممثلي الوزارات المعنية، وممثلين عن قطاع الأعمال والقطاع المالي الروسي.

حدد الطرفان خططًا طموحة جدا للتعاون حتى العام 2030، والآن يجب ملؤها باتفاقيات محددة. وهنا، تجدر الإشارة أيضًا إلى أن العديد من الاتفاقات إما لم يتم الإعلان عنها أو تُركت مبهمة عن قصد بسبب التهديد بفرض عقوبات ثانوية. هذه هي خصائص علاقاتنا الآن: كثير من الكلام عن الدعم، وقليل من التفاصيل في العلن، حتى لا يتعرض البزنس للعقوبات.

وقال المشرف البحثي في ​​معهد الصين وآسيا الحديثة، ألكسندر لوكين:

حقيقة عقد منتدى أعمال كبير مع زيارة رئيس وزرائنا، ولقاء ميشوستين الرئيس الصيني شي نفسه، وليس فقط رئيس مجلس الدولة الصيني، تشير إلى أن الصينيين يفكرون في جعل تطوير العلاقات معنا من الأولويات.

من الصعب الحديث عن نتائج محددة للزيارة، فمن الواضح أنه لم يتم الإعلان عن الكثير. تخشى بكين العقوبات الغربية على تعاونها مع روسيا، لذلك ينتقل هذا التعاون إلى مستوى غير علني قدر الإمكان.

كما أن الأهمية السياسية للزيارة كبيرة. فقد جاءت على خلفية الدعوات الغربية للصين "للضغط على روسيا" حتى نستسلم لأوكرانيا. لقد أوضحت بكين أنها لن تفعل أي شيء من هذا القبيل، بل على العكس من ذلك، ستعمل على تطوير العلاقات مع روسيا.

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