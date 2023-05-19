الخبراء شرحوا ما تتداوله الصحافة حول انضمام تركيا وأوكرانيا إلى الاتحاد الأوروبي

كتبت داريا فولكوفا، في "فزغلياد"، حول ما يقال عن التنافس بين تركيا وأوكرانيا في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.

وجاء في المقال: أصبح معروفًا أن الاتحاد الأوروبي لن يكون قادرًا على قبول انضمام أوكرانيا وتركيا في الوقت نفسه. "في مرحلة ما، سيتعين علينا أن نوضح أن أوكرانيا ودول البلقان الغربية هي التوسع الأخير. من غير المعقول أن يقبل الاتحاد الأوروبي كلاً من تركيا وأوكرانيا. السوق لا تحتمل ذلك". هذا ما نقلته صحيفة Politico عن مسؤول أوروبي رفيع المستوى.

وفي الصدد، قال الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الإقليمية والسياسة الخارجية بالجامعة الروسية الحكومية للعلوم الإنسانية، فاديم تروخاتشيف: "إن انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي هو قصة عن أفق بعيد المنال... بصرف النظر عن كيفية تقديم الاتحاد الأوروبي نفسه ككيان ما بعد مسيحي، فإن قبول دولة إسلامية كبيرة فيه سيغير الاتحاد بشكل جدي. من أجل الانضمام الحقيقي إلى الاتحاد الأوروبي، يجب أن تصبح تركيا "ألمانيا جنوبية" أو حتى "هولندا جنوبية". لكن هذا لن يحدث".

و"أما بالنسبة لأوكرانيا، فأين سيجد الاتحاد الأوروبي الآن المال لقبولها؟ لن يتحمل أحد المسؤولية عن أوكرانيا التي نخوض حربا والفقيرة والشاسعة، وفقًا للمعايير الأوروبية".

وختم بالقول: "أظن أن بوليتيكو تخاطب سكان المناطق الوسطى والجنوبية من أوكرانيا بمنشورها. هذا نوع من التشجيع والتحفيز على القتال. هذه أيضًا لعبة تخدم كيليتشدار أوغلو. يبدو أنهم يوصلون للناخبين أنهم بانتخابهم هذا السياسي المعارض، يساعدون في جعل البلاد جزءًا من الاتحاد الأوروبي".

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