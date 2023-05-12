بعد انسحابها من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.. موسكو قد تفسخ "ستارت"

نشرت "موسكوفسكي كومسوموليتس" مقالا حول ما سيلي خطوة انسحاب روسيا من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا.

وجاء في المقال: إن إجراءات الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا، التي بادر إليها الرئيس فلاديمير بوتين تضفي الشرعية فقط على "موت" هذه الاتفاقية في الواقع. هذا رأي الأستاذ في المدرسة العليا للاقتصاد، ورئيس قسم المعاهدات الدولية، ونائب مدير إدارة التعاون العسكري الدولي بوزارة الدفاع الروسية (2002-2009)، الفريق يفغيني بوجينسكي.

فقد أمر الرئيس بوتين، أمس الأربعاء، ببدء إجراءات الانسحاب من معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا. وتم تكليف نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف بتمثيل الرئيس عند النظر في المبادرة في البرلمان.

وبحسب الفريق بوجينسكي، فقدت معاهدة الأسلحة التقليدية في أوروبا قوتها منذ فترة طويلة. ونفذ الجانب الروسي أحكامها كبادرة حسن نية. وقال:

الحقيقة هي أننا في حينه، لم ننسحب من المعاهدة، إنما فقط علقنا مشاركتنا فيها. لكن "التعليق" ليس المصطلح الصحيح تمامًا. فالمعاهدة لا تنص على تعليق المشاركة. إنما تنص فقط على الخروج منها إذا كانت تمس المصالح الوطنية العليا. لذلك، نحن الآن نقوم بما يتفق مع أحكام المعاهدة. أي أننا نختم العملية. هذا كل شيء. ولكننا نخلق سابقة للمعاهدة الروسية الأمريكية ستارت، حيث علّقنا أيضًا مشاركتنا فيها. وهذا يعني أننا مع مرور بعض الوقت، وربما يكون هو القرار التالي، سنقوم أيضًا بالانسحاب من هذه المعاهدة.

كما هو معلوم، علّقت روسيا رسميًا في فبراير مشاركتها في معاهدة ستارت-3، التي تفرض قيودًا على روسيا والولايات المتحدة من حيث عدد الرؤوس النووية وحاملاتها، وتنص أيضًا على آلية للرقابة المتبادلة على الترسانات النووية.

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