تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي فالتشينكو، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول عدم جدوى التفكير بإسقاط أقمار ستارلينك الصناعية.

وجاء في المقال: من المستحيل أن تشن القوات المسلحة الأوكرانية هجوما واسع النطاق من دون اتصالات موثوقة، ومعلومات استخباراتية حديثة. يجري توفير كلا الأمرين من قبل مجموعات الأقمار الصناعية الأمريكية والغربية، التي تمتلك قدرات بأضعاف قدراتنا.

وقد لجأت "موسكوفسكي كومسوموليتس" إلى الباحث في معهد أبحاث الفضاء التابع لأكاديمية العلوم الروسية، ناثان إيسمونت، لإيضاح أساليب مواجهة الأقمار الصناعية، فقال:

أقمار ستارلينك مشكلة للمشاركين في العملية العسكرية الخاصة. على الرغم من أن ماسك، على ما يبدو، لا يريد إفساد العلاقات مع روسيا، إلا أن هناك بالطبع أسبابًا لتحميله المسؤولية باعتباره طرفًا متورطًا في الصراع.

أولئك الذين يقولون: دعونا نُسقط أقمار ستارلينك الصناعية، ربما لا يفهمون أننا سننهك أنفسنا، فليس لدينا ما يكفي من الصواريخ لإسقاط مئات الأقمار؟

بالتأكيد. وكلفة الصواريخ أكبر بكثير من ثمن هذه الأقمار الصناعية.

وهل من العقلاني استخدام أقمار في المدارات لضرب الأقمار الصناعية في هذه الحالة؟

لكي يتمكن القمر الصناعي من الوصول حتى إلى عدد قليل من الأجهزة على الأقل وتعطيلها، سيتعين عليه المناورة كثيرًا، أي أنه سيحتاج إلى إمدادات كبيرة بالوقود. قيمة الهدف الذي تسقطه أقل بكثير من كلفة إطلاق النار عليه. سوف نُفلس بسرعة كبيرة إذا تناولنا الجانب المالي من القضية.

أي أنكم لن تحلوا المشكلة. الأمر نفسه ينطبق على الطائرات المسيرة. لن تطلق على كل طائرة مسيرة وزنها كيلوغرام صاروخ S-400. هنا الحالة مشابهة.

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