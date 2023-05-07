كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول حاجة كييف الماسة إلى نصر "معنوي" على الأقل.

وجاء في المقال: بعد هجوم الطائرات المسيرة على الكرملين، استعرضت القوات المسلحة الأوكرانية احتفالها على طول خط التماس. ولكن، عشية ذلك انتهت جميع هجمات الوحدات الأوكرانية بالتراجع والخسائر.

على الرغم من حقيقة أن هجمات العدو لم تتطور بعد إلى حالة ذات أهمية خاصة، إلا أنها تشير إلى أن هجوم القوات المسلحة الأوكرانية قد بدأ بالفعل، بحسب الخبير العسكري مدير متحف الدفاع الجوي يوري كنوتوف. وقال:

ما الذي يدل على بداية الهجوم؟ أولاً، هاجم العدو الكرملين. يمكن اعتبار هذا بمثابة إشارة لبدء الهجوم.

في الوقت نفسه، كما نرى، تجري عمليات استطلاع مكثفة على طول خط التماس كله تقريبًا. وبعد جفاف التربة وتحديد المناطق الضعيفة بالاستطلاع، تبدأ المعارك. وهي ستكون أكثر كثافة من أجل فتح ثغرات في دفاعاتنا.

انطلاقا من حقيقة أن الأمريكيين، كما قالوا هم أنفسهم، زودوا الجيش الأوكراني بـ 230 دبابة و1500 ناقلة جند مدرعة وعربات مشاة قتالية، ستكون هناك ضربتان: إحداهما لتشتيت الانتباه، والثانية هي الضربة الرئيسية. ولكن المعدات الموردة تكفي فقط لمثل هذا الهجوم.

من هذا المنطلق يمكننا أيضًا أن نستنتج أن أوكرانيا تخطط لشن هجوم وفقًا لاستراتيجية "الحرب الخاطفة"، فليس لديها موارد وقوى ووسائل لأكثر من ذلك. فيما نحن، بشكل عام، قمنا بالاستعداد طوال ستة أشهر بعناية لمواجهة هذه الحالة. لدينا دفاع متعدد الطبقات، وكمية كبيرة من المعدات الحديثة، وقنابل انزلاقية جديدة موجهة. هناك كل إمكانيات القوة والوسائل لصد هذا الهجوم المضاد، وإرهاق العدو، واستنزافه، ثم الانقضاض عليه.

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