تحت العنوان أعلاه، كتب غليب إيفانوف، في "أرغومينتي إي فاكتي"، حول العامل الذي سيحسم الانتخابات الرئاسية الأمريكية.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس الأمريكي جو بايدن رسميًا ترشحه لولاية ثانية. حقيقة أنه سوف يترشح لولاية ثانية كانت معروفة منذ فترة طويلة. ومع ذلك، فقد أُجلت اللحظة بكل طريقة ممكنة حتى لا يقوم بذلك على خلفية الانخفاض الشديد في شعبيته. فنسبة من لا يريدون ترشيحه تتجاوز 70٪ من الأمريكيين. ومع ذلك، يأمل فريق الرئيس في أن يتمكنوا قبل الانتخابات بعام ونصف من قلب التيار لمصلحتهم.

وفي الصدد، قال مدير البرامج في نادي فالداي، أوليغ بارابانوف: "عام ونصف حقًا فترة مؤثرة يمكن أن يحدث خلالها أي شيء. قبل أربع سنوات، كان دونالد ترامب يمتطي صهوة السلطة، ولكن بعد ذلك، قبل الانتخابات، بدأت جائحة كوفيد، وانهارت شعبيته. لذلك، من السابق لأوانه دفن بايدن بسبب انخفاض شعبيته. ومع ذلك، فإن استراتيجية شيطنة ترامب، التي تبناها، كما اتضح من الفيديو الأول، من غير المرجح أن تؤتي ثمارها، لأنهم في الولايات المتحدة لديهم بالفعل فكرة جيدة جدًا عن ترامب. لا يمكن تخويف الناخب المحايد، الذي يستهدفه ذلك، بهذه الطريقة، لأنه يتذكر الرئيس ترامب تمامًا ويتذكر أنه لم يحدث شيء فظيع في ذلك الوقت. سينظر هؤلاء الناخبون أولاً وقبل كل شيء إلى رفاههم الاجتماعي والاقتصادي قبل الانتخابات، الأمر الذي يجب على بايدن وفريقه العمل عليه. ومن أجل ذلك عليه التضحية بشيء ما. على سبيل المثال، بالإنفاق على أوكرانيا. لذلك، من الواضح أن من المرغوب فيه أن يحل البيت الأبيض الأزمة الأوكرانية بسرعة، حتى لا تتحول إلى هاوية كريهة تسقط فيها كل آمالهم في إعادة انتخابهم".

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