منظومة الحرب الإلكترونية الروسية تخيف إيلون ماسك

كتب إيغور ياكونين، في "كومسومولسكايا برافدا"، حول سلاح روسي جديد أشبه بالمعجزة قادر على حرق الأقمار الصناعية على ارتفاعات كبيرة.

وجاء في المقال: "منظومة الحرب الإلكترونية الروسية الجديدة قادرة على تعطيل المركبات الفضائية في مدارها وإلحاق أضرار غير قابلة للإصلاح بإلكترونياتها!"، بهذه العبارة، عبر إيلون ماسك عن قلقه على حساباته على وسائل التواصل الاجتماعي يوم السبت.

فقد أقلقت الملياردير الأمريكي المعلومات التي ظهرت على أشرطة الأخبار الروسية. ولاستيضاح ذلك، لجأت "كومسومولسكايا برافدا" إلى المراقب العسكري، العقيد المتقاعد ميخائيل تيموشينكو، فقال:

المدار الثابت بالنسبة للأرض يقع على بعد 36 ألف كيلومتر من الأرض. ولم يسبق أن تلفظنا أن بإمكاننا تعطيل هدف ما في مثل هذا المدار، ناهيكم، بتدميره.

هل أقمار ماسك الصناعية تحلق على ارتفاع منخفض؟

محطة الفضاء الدولية لا ترتفع فوق 400 كم، وقمر GPS يطير حتى 20 ألف كم، وأقمار ماسك، أظنها لا ترتفع عن 1000 كم، بل أقل.

ما الذي يخاف منه ماسك؟

لا نعرف كيف هي أقمار ستارلينك مبنية بالضبط، وما هي الإلكترونيات التي فيها. ولكن بالحكم على حقيقة أنها صغيرة وعددها كبير جدا، فهذا يعني أن الإلكترونيات عالية الحماية لا يمكن أن تكون ضمنها. القمر الصناعي هو في الواقع سلعة استهلاكية.

ولا نعرف خصائص مجمع الحرب الإلكترونية الجديد. لكن الأقمار الصناعية ذات المدارات العالية، على ما يبدو، تقع في منطقة تأثيره. لقد تدخلنا بطريقة ما في إرسال إشارات القمر الصناعي GPS، وقمنا بتشويه إشاراته. وقد أُعلن عن ذلك. وفقدت الطائرات المسيرة عقلها.

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