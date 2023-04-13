نشرت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، نص لقاء مع مدير مركز دراسة النزاعات العسكرية والسياسية، أندريه كلينتسيفيتش، توقع فيه خطوة خطيرة قد يقوم بها النظام الأوكراني.

وجاء في اللقاء:

هل هناك احتمال أن يهاجم العدو شبه جزيرة القرم؟

الهجوم سيحدث بالتأكيد. لأن سمعة الولايات المتحدة على المحك. العالم كله يراقب العملية الخاصة. لذلك، أصبح إلحاق الهزيمة السياسية بروسيا أولوية الآن.

لن يحاولوا بالضرورة ضرب شبه جزيرة القرم. قد تُستهدف مدن أخرى، سيحاولون السيطرة عليها، بطريقة "باساييف". العدو يدرك جيدًا أنه يستطيع دخول مدينة ما، وأخذ مدنيين أسرى، ولن نتمكن ببساطة من مهاجمتهم بالمدفعية أو الطائرات الثقيلة.

في الآونة الأخيرة، يهتم الإرهابيون بمنطقة بريانسك. هل يمكنهم الدخول من هذا الاتجاه؟

بسهولة. يمكن أن تكون بريانسك أو مدن أخرى على طول الحدود. هناك احتمال كبير أن يقوم العدو، في 9 مايو، باستفزاز كبير مع دخوله عمق أراضينا.

في أماكن القتال، الجميع في حالة تأهب، هناك دفاع متعدد الطبقات. ومن وجهة نظر العدو، قد يكون دفاع روسيا أقل موثوقية، فإذا اخترقوا خط الدفاع، يمكنهم الدخول إلى أفق عمليات رحب ثم الاندفاع على طول الطرق السريعة في مكان ما في الأعماق. لهذا، في الواقع، يقومون الآن بإعداد مركبات ذات عجلات عالية الحركة مع مركبات Stryker القتالية الأمريكية، ويضاعفون الإمداد بالوقود والغذاء المناسب تمامًا لمثل هذه الغارات الكبيرة المفردة.

كل هذا من أجل خطوة في العلاقات العامة، ليقولوا: نقلنا القتال إلى عمق روسيا؟

بالنسبة للعدو، ستكون هذه بالطبع "تذكرة باتجاه واحد". سيتم القضاء على المهاجمين جميعا أو القبض عليهم. لكن بالنسبة إلى كييف، هذه ليست مشكلة. بالنسبة لهم، الشيء الأهم هو الدعاية.

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