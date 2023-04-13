تحت العنوان أعلاه، نشرت "أوراسيا ديلي" مقالا حول ما تُعدّه كييف لهجومها المضاد المرتقب، وأهداف واشنطن من ورائه.

وجاء في المقال: ستشن القوات الأوكرانية هجومًا واسع النطاق، بضربات مكثفة ضد المنشآت العسكرية في الخطوط الأمامية. تحدث عن ذلك في Pravda.Ru الخبير العسكري المقدم أندريه ماروتشكو. وحذر من أن القوات الأوكرانية ستحاول تدمير المستودعات العسكرية ونقاط الانتشار الدائم والمؤقت للجيش الروسي.

ويرى ماروتشكو أيضًا أن قيادة كييف ستقوم بحملة لتشتيت الانتباه في الفضاء المعلوماتي من أجل تشويش تركيز الاستخبارات الروسية. بالإضافة إلى ذلك، قد يظهر استفزاز وحشي في وسائل الإعلام الغربية، مع اتهامات للجيش الروسي به.

ستشن القوات المسلحة الأوكرانية هجمات متزامنة على عدة قطاعات من الجبهة في وقت واحد من أجل صرف الانتباه عن الهجوم الرئيس، حيث سيتركز أكبر عدد من المركبات المدرعة الغربية، كما يظن ماروتشكو. وبحسبه، خلال الهجوم، ستعلن كييف عن موجة جديدة من التعبئة للتعويض عن الخسائر الفادحة التي تتكبدها القوات المسلحة الأوكرانية خلال الأعمال القتالية.

وقال ماروتشكو: "هذه الحقائق كلها مجتمعة ستعني بدء هجوم واسع النطاق. بالطبع، سيحاولون القيام بخطوة خاطفة سريعة، تحقيق اختراق بالضربة الرئيسية. ولكن قيادتنا تحسب حسابا لخطة العدو في المناطق المهددة بالدبابات. أيضا في تلك المناطق التي يحتمل أن يهاجم فيها العدو، يجري تعزيز كبير للمواقع. وبالتالي، فمن غير المرجح أن تتمكن القوات المسلحة الأوكرانية من شن هجوم سريع".

وأشار ماروتشكو إلى أن نجاح مناورات الجيش الأوكراني الهجومية يعتمد على الأهداف التي يسعى البنتاغون إلى تحقيقها. إذا كانت الولايات المتحدة قد خططت لإنجازات موضعية، فإن واشنطن ستواصل تكرار تأكيد إنجاز قوات نظام كييف تقدما. و"لكن، إذا كانت مهمة البيت الأبيض تحقيق نجاح استراتيجي، أي قطع الممر البري إلى شبه جزيرة القرم، فإن هذه الخطة غير واقعية".

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