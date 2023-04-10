تحت العنوان أعلاه، كتب غيفورغ ميرزايان، في "فزغلياد"، عن محاولة واشنطن الإطاحة بأردوغان وتنصيب شبيه بزيلينسكي مكانه.

وجاء في المقال: تبذل واشنطن جهودًا جبارة لحرمان أحد شركاء روسيا الرئيسيين، الرئيس التركي أردوغان، من السلطة.

قبل أيام، نشرت إحدى الصحف التركية الشهيرة على الإنترنت معلومات عن "خطة قذرة" تنوي الولايات المتحدة تنفيذها في تركيا، وهي خطة لإيصال "زيلينسكي" إلى السلطة في هذا البلد. وهذا يعني احتمال ظهور سياسي في تركيا يلعب دور زيلينسكي للولايات المتحدة. أي أن واشنطن ستطلق العنان للصراعات مع موسكو على جميع الجبهات الممكنة.

الآن، يقوم الأمريكيون بإعداد حرب خاطفة هجومية أوكرانية في الربيع، لكن واشنطن ليس لديها فهم واضح لما يجب القيام به إذا فشلت هذه الحرب الخاطفة. لذلك، من المهم بالنسبة للولايات المتحدة إشغال موسكو بسلسلة من الأزمات التي ينبغي أن تندلع على الأطراف الروسية وفي المناطق الحساسة لها. ولا أحد ينطبق عليه هذا الدور تمامًا مثل تركيا. نظرا لموقعها الجغرافي وتقاطع المصالح مع موسكو في عدد من المناطق.

وفي الصدد، قال رئيس قسم الشرق الأوسط وما بعد الاتحاد السوفيتي في معهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعيةـ التابع لأكاديمية العلوم الروسية، فلاديمير أفاتكوف: "ولكن هناك عقبة في طريق هذه الاستراتيجية، اسمها الرئيس رجب طيب أردوغان.

ونتيجة لذلك، تحولت الانتخابات الرئاسية الحالية في تركيا بالفعل إلى خيار حضاري حقيقي للبلاد. في الواقع، هذه ليست مجرد مواجهة بين الهياكل الحزبية أو التكتلات الاقتصادية، إنما مواجهة بين عوالم مختلفة. فمن ناحية، هناك قوى تركز على المصالح والقيم الوطنية، بقيادة رجب طيب أردوغان؛ ومن ناحية أخرى، هناك قوى تركز على توجه أكبر نحو الناتو والولايات المتحدة، والاندماج في الاتحاد الأوروبي. هذا تحالف المعارضة بقيادة الولايات المتحدة. ورسميًا، بالطبع، يرأسه كمال كليتشدار أوغلو، ولكن في الواقع، يجري اتخاذ بعض القرارات من المراكز الغربية".

والسؤال هو ماذا سيختار الشعب التركي يوم 14 مايو في مراكز الاقتراع. هل سيبقي أردوغان في السلطة - أم سيختار زيلينسكي.

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