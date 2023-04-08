العلاقات بين الولايات المتحدة وتركيا تأزمت من جديد

كتبت كسينيا لوغينوفا، في "إزفيستيا"، حول شك أردوغان في دعم واشنطن لمنافسه في الانتخابات، والموقف الأمريكي في الواقع.

وجاء في المقال: تشهد العلاقات بين تركيا والولايات المتحدة أزمة جديدة. فقد انتقد الرئيس رجب طيب أردوغان السفير الأمريكي لدى تركيا جيفري فليك على زيارته مكتب منافسه الأول في الانتخابات، كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس الائتلاف المعارض. عقد الاجتماع قبل أسابيع قليلة من الانتخابات العامة، التي يتوقف عليها مستقبل النظام السياسي في البلاد. ووعد أردوغان بـ "تلقين درس" للولايات المتحدة

وفي الصدد، قالت ألينا سبيتنيفا، الباحثة في قسم الشرق الأدنى وما بعد الاتحاد السوفيتي بمعهد المعلومات العلمية في العلوم الاجتماعية، التابع لأكاديمية العلوم الروسية:

"يصعب القول إن رجب طيب أردوغان الشخصية الأكثر راحة لزملائه في الخارج. كان مريحًا عندما وصل إلى السلطة لأول مرة، وكان مستعدًا للتصرف بناءً على الأوامر، أي الامتثال لمطالب الغرب، وليس مجادلة الولايات المتحدة، بل الموافقة بتواضع على كل ما يقترحونه عليه. الآن، طموحاته كبيرة للغاية. والغرب ليس معتادًا على مراعاة مصالح الآخرين وحساب رأي الزملاء، وخاصة دول على مستوى إقليمي مثل تركيا.

لقد أظهر الوضع مع انضمام فنلندا والسويد إلى الناتو بوضوح أن النخبة التركية الحالية الحاكمة غير ملائمة لواشنطن والغرب الجماعي. بينما الأمور قد تختلف بعض الشيء مع المعارضة التركية.

تعمل الولايات المتحدة منذ فترة طويلة مع حزب الشعب الجمهوري، الذي يعد الآن المنافس الأقوى لحزب العدالة والتنمية الحاكم في الانتخابات المقبلة. وحزب الشعب الجمهوري أكثر توجهاً نحو الغرب. ولهذا السبب، تحاول الولايات المتحدة بكل طريقة ممكنة إثبات أن الدنيا لا تنتهي عند أردوغان، فلدى واشنطن حلفاء على الأراضي التركية".

وترى سبيتنيفا إمكانية تفسير الاتصالات مع المعارضة كإشارة إلى السلطات التركية بأن (واشنطن) ستدعم حزب الشعب الجمهوري إذا لزم الأمر.

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