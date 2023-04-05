كتبت داريا فيدوتوفا، في "موسكوفسكي كومسوموليتس"، حول ضغوط يتعرض لها الجيش الأوكراني لخوض مغامرة مصيرية.

وجاء في المقال: في خاركوف، أطلقت ادارة امن الدولة عملية واسعة النطاق لتطهير المنطقة من جميع المشتركين في قنوات Telegram الموالية لروسيا. الهدف هو استبعاد إمكانية نقل المعلومات إلى الجيش الروسي حول تحركات القوات المسلحة الأوكرانية. وفي منطقة زابوروجيه، تم بالفعل وضع الوحدات القتالية التابعة للقوات المسلحة الأوكرانية على أهبة الاستعداد القتالي الكامل.

وفي الصدد، قال الخبير العسكري أناتولي ماتفيتشوك:

"قال الأمريكيون، أمس، إن هجوم الجيش الأوكراني المضاد يمكن أن يبدأ في الأيام المقبلة. أظن أن حاشية زيلينسكي، بقيادة المستشارين الأمريكيين، تطالبه بشن الهجوم. ومع أنه قال إنه غير جاهز، لكنهم ما زالوا يطالبونه بالهجوم. بالإضافة إلى ذلك، على ما يبدو، تستخدم القوات المسلحة الأوكرانية المعلومات التي تفيد بإحراز تقدم على طول الجبهة بأكملها كمناورة لتحويل مسار الأحداث. لماذا؟ أظن أن الجيش الأوكراني سيحاول القيام بخطوات نشطة لشن الهجوم، لإثبات جدوى الإمداد بالأسلحة والتمويل الغربي. هنا، على الأرجح، الحديث يدور عن نفعية سياسية".

وفقًا لماتفيتشوك، على الرغم من حقيقة أن حملات تطهير في أوساط الشتات الروسي قد بدأت بالفعل في عدد من المناطق (هناك تأكيد على ذلك من الميدان)، فلا توجد علامات واضحة أخرى على هجوم في الأيام المقبلة. وقال: "سيكون هناك هجوم. لكن، على الأرجح، سنرى تطور الأحداث في غضون أسابيع قليلة، عندما يتحسن الطقس وتصل القوات المساعدة إلى مقدمة العدو، أي الدبابات والمدفعية والذخيرة".

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