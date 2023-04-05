منتجو النفط الصخري في الولايات المتحدة لم يشاركوا في حرب النفط

تحت العنوان أعلاه، كتب سيرغي مانوكوف، في "إكسبرت رو"، حول اتعاظ منتجي النفط الصخري من تجربتهم السابقة واستبعاد أن ينجرّوا مرة أخرى إلى سباق الإنتاج.

وجاء في المقال: سبق أن اضطر منتجو النفط الصخري الأمريكيون بالفعل إلى إنقاذ العالم في الأوقات العصيبة، عندما كان هناك نقص في النفط لسبب أو لآخر. الآن، وفقًا لـ بلومبرغ، لن ينجحوا، حتى لو أرادوا ذلك. يستبعد المحللون أن يقوم منتجو النفط الأمريكيون بتسريع زيادة الإنتاج بشكل حاد بسبب قرار أوبك+ خفض الإنتاج.. على الأقل، الآن لا توجد دلائل على أنهم بصدد التخلي عن ممارسة سادت خلال السنوات الثلاث الأخيرة، وهي توزيع حصة الأسد من الأرباح على المساهمين، وليس على الاستثمار في الإنتاج، لزيادته.

نمو إنتاج النفط في الولايات المتحدة الآن أقل بـ 50٪ على الأقل مما كان عليه قبل العام 2020. وبشكل عام، لم يعد الإنتاج بعد إلى مستويات ما قبل الوباء.

الوضع الحالي، بالطبع، مختلف تمامًا عما كان عليه في معظم العقد الماضي، عندما كانت أوبك ولاعبو النفط الصخري الأمريكي متنافسين بحكم الواقع. في ذلك الوقت، قام منتجو النفط الصخري، مدعومين بتمويل رخيص، بإنعاش حفر الآبار والمواقع القديمة بقوة.

ومع ذلك، فإن النمو السريع في إنتاج النفط في الولايات المتحدة، حينها، أهمل عمومًا المساهمين في شركات النفط، لأن إدارة الشركات دفعت لهم الحد الأدنى من الأرباح، واستغلت باقي الأرباح في حفر آبار جديدة، أي استثمرت في الإنتاج. ليس من المستغرب أن العديد من شركات النفط أفلست أثناء الوباء، عندما انخفض الطلب على "الذهب الأسود" بشكل حاد، وخاصة الصغيرة منها. لقد تعلم أولئك الذين ظلوا واقفين على أقدامهم الدرس جيدًا، وقرروا عدم السعي مرة أخرى للنضال الجامح لزيادة الإنتاج بأي ثمن.

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