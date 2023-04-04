أردوغان ينوي تلقين البيت الأبيض درسا في الانتخابات

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول امتعاض أردوغان من لقاء السفير الأمريكي لدى أنقرة بزعيم المعارضة التركية.

وجاء في المقال: أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مقاطعة السفير الأمريكي جيف فليك بعد أن أجرى الأخير محادثات مع مرشح المعارضة كمال كيليتشدار أوغلو، رئيس حزب الشعب الجمهوري. عقد الاجتماع قبل أسابيع فقط من الانتخابات العامة التي يعتمد عليها مستقبل النظام السياسي في البلاد.

في محادثة مع "نيزافيسيمايا غازيتا"، وصف الباحث السياسة التركي كريم هاس الاتصالات بين السياسيين المحليين والدبلوماسيين الأجانب بأنها ممارسة عادية؛ وأعرب عن شكه في أن محادثة واحدة بين فليك وكيليتشدار أوغلو يمكن أن تشير إلى تفضيلات إدارة الرئيس جوزيف بايدن.

وبحسب هاس، يمكن أن تكون الشراكة مع أردوغان صعبة في بعض الأحيان على أمريكا، ولكن في جميع الاحتمالات، من مصلحتها أن تتعامل مع أردوغان أكثر من أوغلو. وقال: "في حالة أردوغان، هناك إمكانية للتفاوض مع شخص واحد فقط. فطوال سنوات عديدة، عملت إدارات أمريكية مختلفة معه بشكل جيد. يمكن للولايات المتحدة أيضًا العمل مع كيليتشدار أوغلو، ولكن هناك الكثير من القوى السياسية المختلفة في ائتلاف المعارضة. وبالتالي، هناك الكثير من مراكز صنع القرار المختلفة".

ووفقًا لضيف الصحيفة، فإن تعدد أعضاء معسكر المعارضة يجعل السياسة الخارجية أكثر تعقيدا وتكلفة، من حيث الجهود وحتى التنسيق الأولي.

وبحسب هاس، لا يبدو أن رئيس حزب الشعب الجمهوري نفسه يعتمد على الدعم الجاد من الجانب الأمريكي. فـ "الجميع يعلم أنه مجرد عنصر دعاية، عندما يقول أردوغان إن الولايات المتحدة تدعم مرشح المعارضة. أردوغان شخصية موالية لأمريكا أكثر من كيليتشدار أوغلو. يقول الزعيم التركي دائمًا شيئًا ما لكنه يفعل شيئًا آخر. الجميع يفهم هذا، بما في ذلك السياسيون الروس".

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