إسرائيل تحاول الحفاظ على قبضتها العسكرية في سوريا

تحت العنوان أعلاه، كتب إيغور سوبوتين، في "نيزافيسيمايا غازيتا"، حول استمرار إسرائيل باستهداف مواقع في سوريا، رغم الأزمة المحيطة بإقالة وزير الدفاع في حكومة نتنياهو.

وجاء في المقال: كثف سلاح الجو الإسرائيلي ضرباته للأراضي السورية خلال الأسبوع الماضي. فالهجوم الذي وقع ليلة 2 أبريل، هو الثالث خلال أربعة أيام. وقد استهدف جنودا ومستشارين عسكريين إيرانيين في سوريا، يعد وجودهم بالقرب من حدود إسرائيل تهديدًا وجوديًا لها. من سمات التصعيد العسكري الحالي حالة عدم اليقين التي أحدثها إعلان رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو مؤخرًا عن إقالة وزير الدفاع يوآف غالانت. ولم يتم إضفاء الطابع الرسمي على القرار بعد.

انتقد ممثلو الدائرة العسكرية في محادثات خاصة نموذج نتنياهو السلوكي، الذي قام بمعاقبة غالانت فقط لمخالفته المبادرة القضائية الإشكالية. وبحسبهم، ففي ظل الظروف الحالية، كانت وزارة الدفاع في يد بطة عرجاء. وهذا، وفقًا للتقديرات، يمكن أن يقوض قدرة الجيش الإسرائيلي على مواجهة التهديدات التي يزعمون أنها تتزايد. إذا ظل وضع غالانت في طي النسيان لفترة أطول قليلاً، فسيتعين على ما يبدو اللجوء إلى المستشار القانوني للحكومة الإسرائيلية، الذي يجب أن يوضح رسميًا مكانة الوزير غير المقال حتى النهاية.

يبدو أن الصعوبة بالنسبة لنتنياهو هي أن غالانت شريكه في الليكود. فإذا تراجع رئيس الوزراء عن قراره الأصلي، فسيبعث ذلك برسالة مزدوجة إلى النخبة الموالية. "كل عضو في الكنيست، سيتعين عليه قريبًا أن يقرر ما إذا كان سيمضي مع نتنياهو أو ضده، ليس فقط فيما يتعلق بالإصلاح القضائي، إنما في أي قضية أخرى، وسوف يأخذ في الاعتبار تصرف نتنياهو مع غالانت"، كما تقول مصادر المنشورات العبرية داخل الليكود. و"إذا لم يقم نتنياهو بإقالة غالانت في نهاية المطاف، فسوف يرسل ذلك إشارة مفادها أن أي متمرد لن يكلف صاحبه، بالضرورة، خسارة منصبه، بسبب آرائه".

لقاء نتنياهو مع غالانت يجب أن يتم قبل عيد الفصح. وسوف يركز على إيجاد حل وسط لأزمة الإقالة.

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